Дом взорвался в свердловском селе

Предварительно, есть погибший (архивное фото)
В частном доме в поселке Арамашево (Свердловская область) произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы.
«По словам местных, в поселке в Арамашево жил 60-летний Василий. Предварительно, в обломках нашли его тело и несколько газовых баллонов», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.
