Дом взорвался в свердловском селе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предварительно, есть погибший (архивное фото)
Предварительно, есть погибший (архивное фото) Фото:

В частном доме в поселке Арамашево (Свердловская область) произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы.

«По словам местных, в поселке в Арамашево жил 60-летний Василий. Предварительно, в обломках нашли его тело и несколько газовых баллонов», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В частном доме в поселке Арамашево (Свердловская область) произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы. «По словам местных, в поселке в Арамашево жил 60-летний Василий. Предварительно, в обломках нашли его тело и несколько газовых баллонов», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...