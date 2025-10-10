Свердловский завод продадут по поручению Путина

Правительство РФ продаст акции взысканного в доход государства «Уральского завода авто-текстильных изделий» (Асбест, Свердловская область) московской организации «ТрансРесурс» (федеральный поставщик запчастей для вагоноремонтных предприятий). Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
«Принять предложение Правительства Российской Федерации о продаже федеральным государственным унитарным предприятием „Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт“НАМИ» принадлежащих ему на праве хозяйственного ведения 2 155 785 акций публичного акционерного общества»Уральский завод авто-текстильных изделий» <...> обществу с ограниченной ответственностью»ТрансРесурс»» — следует из документа. Их продадут по цене не ниже рыночной.
На проведение сделки Путин отвел правительству три месяца. Указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписан и вступает в силу 10 октября.
УралАТИ передали Росимуществу летом прошлого года. Вскоре предприятие перешло к «Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту», где производят автомобили Aurus.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!