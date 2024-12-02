Инженерам из Челябинска готовы платить до 393 тысяч рублей

03 декабря 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

В Челябинской области инженеры с опытом могут найти высокооплачиваемую работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на популярном сайте по поиску работы и сотрудников открыты 402 вакансии для соискателей инженерных специальностей. Наиболее высокие заработные платы — до 393 тысяч рублей — готовы начислять за работу вахтой. «Инженер по горным работам (открытые горные работы). Мы предлагаем работу в Республике Саха (Якутия), город Алдан. Уровень заработной платы за месяц работы на вахте — 316 тысяч рублей до вычета налога плюс годовой бонус 20% от общего дохода за год», — говорится в объявлении на сайте «hh». В обязанности специалиста в числе прочих входит разработка и согласование паспорта на производство буровых работ. Еще придется осуществлять контроль над их ведением. Инженеров также вахтовым методом приглашают в Забайкальский край, где проектировщику за полевое проектирование готовы платить от 270 тысяч рублей. Инженеру-конструктору, желающему перебраться в город Елабуга республики Татарстан, предлагают 240 тысяч. Около 250 тысяч рублей обещают начальнику отдела программирования ЧПУ станков на ООО «Асмис» в Миассе, 200 тысяч — главному инженеру-конструктору на ООО «Феррум» в Златоусте, 192 тысячи главному конструктору редукторного завода ГК «Уралкран» в Челябинске. Самую низкую заработную плату предлагают инженеру-проектировщику в газораспределительной компании в Кыштыме — 38 тысяч рублей. Как ранее писало URA.RU, курьеру в популярной торговой сети в Челябинске обещают зарплату в 165 тысяч рублей в месяц. Немногим меньше готовы платить кладовщикам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на популярном сайте по поиску работы и сотрудников открыты 402 вакансии для соискателей инженерных специальностей. Наиболее высокие заработные платы — до 393 тысяч рублей — готовы начислять за работу вахтой. «Инженер по горным работам (открытые горные работы). Мы предлагаем работу в Республике Саха (Якутия), город Алдан. Уровень заработной платы за месяц работы на вахте — 316 тысяч рублей до вычета налога плюс годовой бонус 20% от общего дохода за год», — говорится в объявлении на сайте «hh». В обязанности специалиста в числе прочих входит разработка и согласование паспорта на производство буровых работ. Еще придется осуществлять контроль над их ведением. Инженеров также вахтовым методом приглашают в Забайкальский край, где проектировщику за полевое проектирование готовы платить от 270 тысяч рублей. Инженеру-конструктору, желающему перебраться в город Елабуга республики Татарстан, предлагают 240 тысяч. Около 250 тысяч рублей обещают начальнику отдела программирования ЧПУ станков на ООО «Асмис» в Миассе, 200 тысяч — главному инженеру-конструктору на ООО «Феррум» в Златоусте, 192 тысячи главному конструктору редукторного завода ГК «Уралкран» в Челябинске. Самую низкую заработную плату предлагают инженеру-проектировщику в газораспределительной компании в Кыштыме — 38 тысяч рублей. Как ранее писало URA.RU, курьеру в популярной торговой сети в Челябинске обещают зарплату в 165 тысяч рублей в месяц. Немногим меньше готовы платить кладовщикам.