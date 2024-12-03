Экс-премьер Грузии Гарибашвили покинул пост председателя партии

О причинах ухода Гарибашвили с поста пока не сообщается
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покинул пост председателя партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает оппозиционное ТВ «Мтавари архи», передает РИА Новости. О причинах пока неизвестно.
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