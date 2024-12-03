Экс-премьер Грузии Гарибашвили покинул пост председателя партии

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НАТО. stock, Ираклий Гарибашвили, stock
О причинах ухода Гарибашвили с поста пока не сообщается Фото:

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покинул пост председателя партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает оппозиционное ТВ «Мтавари архи», передает РИА Новости. О причинах пока неизвестно.

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Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покинул пост председателя партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает оппозиционное ТВ «Мтавари архи», передает РИА Новости. О причинах пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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