Мальчик-инвалид раскрыл Путину «секретик». Видео

Мальчик-инвалид показал Путину музыкальную игру с фруктами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Маленький мальчик поделился с Владимиром Путиным секретом музыкальной игры на фруктах
Маленький мальчик поделился с Владимиром Путиным секретом музыкальной игры на фруктах Фото:

Российский президент Владимир Путин посетил в рамках тематических мероприятий в Международный день инвалидов центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой. Там он пообщался с маленьким мальчиком, воспитанником центра. Тот поделился с российским главой «секретиком».

«Надо держаться за руки», — рассказал мальчик Владимиру Путину. Таким образом он поделился с президентом «секретиком». В этот момент воспитанник центра играл музыку при помощи фруктов, он рассказал Путину, как у него это получается.  

На кадрах, опубликованных корреспондентом URA.RU, видно, как мальчик воспроизводит музыку через фрукты. При помощи проводов они подключены к компьютеру. Далее, через специальную музыкальную программу, можно воспроизводить соответствующие звуки через аудиосистему. 

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Российский президент Владимир Путин посетил в рамках тематических мероприятий в Международный день инвалидов центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой. Там он пообщался с маленьким мальчиком, воспитанником центра. Тот поделился с российским главой «секретиком». «Надо держаться за руки», — рассказал мальчик Владимиру Путину. Таким образом он поделился с президентом «секретиком». В этот момент воспитанник центра играл музыку при помощи фруктов, он рассказал Путину, как у него это получается.   На кадрах, опубликованных корреспондентом URA.RU, видно, как мальчик воспроизводит музыку через фрукты. При помощи проводов они подключены к компьютеру. Далее, через специальную музыкальную программу, можно воспроизводить соответствующие звуки через аудиосистему. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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