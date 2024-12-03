Российский президент Владимир Путин посетил в рамках тематических мероприятий в Международный день инвалидов центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой. Там он пообщался с маленьким мальчиком, воспитанником центра. Тот поделился с российским главой «секретиком».
«Надо держаться за руки», — рассказал мальчик Владимиру Путину. Таким образом он поделился с президентом «секретиком». В этот момент воспитанник центра играл музыку при помощи фруктов, он рассказал Путину, как у него это получается.
На кадрах, опубликованных корреспондентом URA.RU, видно, как мальчик воспроизводит музыку через фрукты. При помощи проводов они подключены к компьютеру. Далее, через специальную музыкальную программу, можно воспроизводить соответствующие звуки через аудиосистему.
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