Le Figaro: премьер Франции Барнье официально подаст в отставку утром

Макрон назначит нового премьера в течение сутокФото: Официальный сайт Европарламента
Премьер-министр Франции Мишель Барнье планирует подать в отставку 5 декабря после голосования по вотуму недоверия в Национальном собрании. Об этом сообщает газета Le Figaro, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.
«Мишель Барнье ожидается в четверг в Елисейском дворце, чтобы подать в отставку», — утверждает источник из Елисейского дворца. Это заявление подтверждает информацию о предстоящем уходе Барнье с поста главы правительства.
Сообщается, что решение о подаче в отставку было принято после того, как в Национальном собрании состоялось голосование по вотуму недоверия. Телеканал BFM TV сообщил, что президент Франции планирует назначить нового премьер-министра в течение суток после того, как Барнье и его кабинету будет выражен вотум недоверия. Барнье, 73-летний глава правительства, который вступил в должность 5 сентября, продержался на своем посту всего 90 дней. Это стало рекордно коротким сроком для правительств Пятой республики.
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Премьер-министр Франции Мишель Барнье планирует подать в отставку 5 декабря после голосования по вотуму недоверия в Национальном собрании. Об этом сообщает газета Le Figaro, ссылаясь на источник в Елисейском дворце. «Мишель Барнье ожидается в четверг в Елисейском дворце, чтобы подать в отставку», — утверждает источник из Елисейского дворца. Это заявление подтверждает информацию о предстоящем уходе Барнье с поста главы правительства. Сообщается, что решение о подаче в отставку было принято после того, как в Национальном собрании состоялось голосование по вотуму недоверия. Телеканал BFM TV сообщил, что президент Франции планирует назначить нового премьер-министра в течение суток после того, как Барнье и его кабинету будет выражен вотум недоверия. Барнье, 73-летний глава правительства, который вступил в должность 5 сентября, продержался на своем посту всего 90 дней. Это стало рекордно коротким сроком для правительств Пятой республики.