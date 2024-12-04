Le Figaro: премьер Франции Барнье официально подаст в отставку утром

05 декабря 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

Макрон назначит нового премьера в течение суток Фото: Официальный сайт Европарламента Премьер-министр Франции Мишель Барнье планирует подать в отставку 5 декабря после голосования по вотуму недоверия в Национальном собрании. Об этом сообщает газета Le Figaro, ссылаясь на источник в Елисейском дворце. «Мишель Барнье ожидается в четверг в Елисейском дворце, чтобы подать в отставку», — утверждает источник из Елисейского дворца. Это заявление подтверждает информацию о предстоящем уходе Барнье с поста главы правительства. Сообщается, что решение о подаче в отставку было принято после того, как в Национальном собрании состоялось голосование по вотуму недоверия. Телеканал BFM TV сообщил, что президент Франции планирует назначить нового премьер-министра в течение суток после того, как Барнье и его кабинету будет выражен вотум недоверия. Барнье, 73-летний глава правительства, который вступил в должность 5 сентября, продержался на своем посту всего 90 дней. Это стало рекордно коротким сроком для правительств Пятой республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Франции Мишель Барнье планирует подать в отставку 5 декабря после голосования по вотуму недоверия в Национальном собрании. Об этом сообщает газета Le Figaro, ссылаясь на источник в Елисейском дворце. «Мишель Барнье ожидается в четверг в Елисейском дворце, чтобы подать в отставку», — утверждает источник из Елисейского дворца. Это заявление подтверждает информацию о предстоящем уходе Барнье с поста главы правительства. Сообщается, что решение о подаче в отставку было принято после того, как в Национальном собрании состоялось голосование по вотуму недоверия. Телеканал BFM TV сообщил, что президент Франции планирует назначить нового премьер-министра в течение суток после того, как Барнье и его кабинету будет выражен вотум недоверия. Барнье, 73-летний глава правительства, который вступил в должность 5 сентября, продержался на своем посту всего 90 дней. Это стало рекордно коротким сроком для правительств Пятой республики.