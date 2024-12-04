В Челябинске вырос спрос на соленные грузди

05 декабря 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

Трехлитровая банка груздей стоит как элитный алкоголь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в предновогодние праздники вырос спрос на соленные грузди. Местные продавцы отмечают, что уверенный интерес покупателей привел к тому, что у них закончились некоторые виды банок с груздями. Стоимость груздей объемом 0,5 литров в среднем начинается от 500 рублей. Это следует из анализа объявлений продавцов. «Закончились запасы трехлитровых и двухлитровых банок с солеными груздями, которые продавались по 2000 и 1700 рублей соответственно. Грузди oчeнь вкуcныe. Свежий уpожaй посoл гoрячим cпоcобoм», — уверяет продавец на сайте «Авито». Подобных объявлений на доске бесплатных объявлений наберется с десяток. Вот еще одно объявление, которое свидетельствуют о популярности груздей — на улице Петра Сумина продаются трехлитровые банки с отварными груздями по цене 2500 рублей. Отмечается, что грузди собираются в Курганской области, а баночки «набиты плотно грибами». В Советском районе соленные грузди продают объемом в один литр за 1400 рублей, а баночка 0,5 стоит 700 рублей. Продавец даже предлагает покупателям попробовать чеpныe грузди — от 600 рублей за 0,5 литров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в предновогодние праздники вырос спрос на соленные грузди. Местные продавцы отмечают, что уверенный интерес покупателей привел к тому, что у них закончились некоторые виды банок с груздями. Стоимость груздей объемом 0,5 литров в среднем начинается от 500 рублей. Это следует из анализа объявлений продавцов. «Закончились запасы трехлитровых и двухлитровых банок с солеными груздями, которые продавались по 2000 и 1700 рублей соответственно. Грузди oчeнь вкуcныe. Свежий уpожaй посoл гoрячим cпоcобoм», — уверяет продавец на сайте «Авито». Подобных объявлений на доске бесплатных объявлений наберется с десяток. Вот еще одно объявление, которое свидетельствуют о популярности груздей — на улице Петра Сумина продаются трехлитровые банки с отварными груздями по цене 2500 рублей. Отмечается, что грузди собираются в Курганской области, а баночки «набиты плотно грибами». В Советском районе соленные грузди продают объемом в один литр за 1400 рублей, а баночка 0,5 стоит 700 рублей. Продавец даже предлагает покупателям попробовать чеpныe грузди — от 600 рублей за 0,5 литров.