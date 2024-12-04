В Челябинске в предновогодние праздники вырос спрос на соленные грузди. Местные продавцы отмечают, что уверенный интерес покупателей привел к тому, что у них закончились некоторые виды банок с груздями. Стоимость груздей объемом 0,5 литров в среднем начинается от 500 рублей. Это следует из анализа объявлений продавцов.
«Закончились запасы трехлитровых и двухлитровых банок с солеными груздями, которые продавались по 2000 и 1700 рублей соответственно. Грузди oчeнь вкуcныe. Свежий уpожaй посoл гoрячим cпоcобoм», — уверяет продавец на сайте «Авито».
Подобных объявлений на доске бесплатных объявлений наберется с десяток. Вот еще одно объявление, которое свидетельствуют о популярности груздей — на улице Петра Сумина продаются трехлитровые банки с отварными груздями по цене 2500 рублей. Отмечается, что грузди собираются в Курганской области, а баночки «набиты плотно грибами».
В Советском районе соленные грузди продают объемом в один литр за 1400 рублей, а баночка 0,5 стоит 700 рублей. Продавец даже предлагает покупателям попробовать чеpныe грузди — от 600 рублей за 0,5 литров.
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