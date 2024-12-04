Политика Жога озвучил бойцам уральской Росгвардии четыре задачи. Фото Полпред Жога провел оперативное совещание с руководством уральской Росгвардии 05 декабря 2024 в 13:09 Размер текста - 17 + Артем Жога ежедневно участвует в важных совещаниях и проводит их сам Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поучаствовал в оперативном совещании с руководством уральской Росгвардии и обозначил бойцам задачи — в центре внимания должна оставаться общественная безопасность на массовых мероприятиях, защита критически важных объектов, пресечение попыток диверсий, усиление контроля над оборотом оружия. Подробности сообщили в пресс-службе полпредства. «В 2024 году личный состав Уральского округа войск национальной гвардии достойно выполнил все поставленные задачи, но сейчас важно готовить ответ на те вызовы, которые нас ждут в будущем», — подчеркнул Жога. Также перед бойцами отдельно стоит задача по защите закрытых городов, важных государственных объектов и специальных грузов. В приоритете и выполнение сотрудниками Росгвардии воинского долга в зоне СВО. Бойцам, которые приехали с фронта, Жога вручил награды за проявленное мужество и героизм. Фото: пресс-служба полпредства УрФО Фото: пресс-служба полпредства УрФО Фото: пресс-служба полпредства УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поучаствовал в оперативном совещании с руководством уральской Росгвардии и обозначил бойцам задачи — в центре внимания должна оставаться общественная безопасность на массовых мероприятиях, защита критически важных объектов, пресечение попыток диверсий, усиление контроля над оборотом оружия. Подробности сообщили в пресс-службе полпредства. «В 2024 году личный состав Уральского округа войск национальной гвардии достойно выполнил все поставленные задачи, но сейчас важно готовить ответ на те вызовы, которые нас ждут в будущем», — подчеркнул Жога. Также перед бойцами отдельно стоит задача по защите закрытых городов, важных государственных объектов и специальных грузов. В приоритете и выполнение сотрудниками Росгвардии воинского долга в зоне СВО. Бойцам, которые приехали с фронта, Жога вручил награды за проявленное мужество и героизм. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям