06 декабря 2024

Власти Сургута отказались от «умных туалетов»

В Сургуте «умные» туалеты перевели в обычный режим после жалоб жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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«Умные» туалеты Сургута переведены в механический режим (Архивное фото)
«Умные» туалеты Сургута переведены в механический режим (Архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) «умные» общественные туалеты перевели в обычный режим. Такое решение приняли в администрации города после жалоб жителей на невозможность воспользоваться туалетами.

«В Сургуте „умные“ общественные туалеты переведены в механический режим работы. От сургутян поступали жалобы о невозможности воспользоваться туалетами в связи с нарушением правил эксплуатации системы электронного доступа», — рассказали в telegram-канале администрации. 

Ранее чтобы воспользоваться туалетом нужно было приложить карту. Теперь, когда они переведены в механический режим туалеты будут в свободном доступе. 

На территории города есть четыре таких туалета: два на территории парка «За Саймой» и по одному в сквере 31 микрорайона и на стоянке междугородних автобусов по проспекту Ленина 70.

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В Сургуте (ХМАО) «умные» общественные туалеты перевели в обычный режим. Такое решение приняли в администрации города после жалоб жителей на невозможность воспользоваться туалетами. «В Сургуте „умные“ общественные туалеты переведены в механический режим работы. От сургутян поступали жалобы о невозможности воспользоваться туалетами в связи с нарушением правил эксплуатации системы электронного доступа», — рассказали в telegram-канале администрации.  Ранее чтобы воспользоваться туалетом нужно было приложить карту. Теперь, когда они переведены в механический режим туалеты будут в свободном доступе.  На территории города есть четыре таких туалета: два на территории парка «За Саймой» и по одному в сквере 31 микрорайона и на стоянке междугородних автобусов по проспекту Ленина 70.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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