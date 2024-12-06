Власти Сургута отказались от «умных туалетов»

В Сургуте (ХМАО) «умные» общественные туалеты перевели в обычный режим. Такое решение приняли в администрации города после жалоб жителей на невозможность воспользоваться туалетами.
«В Сургуте „умные“ общественные туалеты переведены в механический режим работы. От сургутян поступали жалобы о невозможности воспользоваться туалетами в связи с нарушением правил эксплуатации системы электронного доступа», — рассказали в telegram-канале администрации.
Ранее чтобы воспользоваться туалетом нужно было приложить карту. Теперь, когда они переведены в механический режим туалеты будут в свободном доступе.
На территории города есть четыре таких туалета: два на территории парка «За Саймой» и по одному в сквере 31 микрорайона и на стоянке междугородних автобусов по проспекту Ленина 70.
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