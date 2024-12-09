В Челябинске не осталось билетов на спектакль «Алые паруса» по повести Александра Грина, который впервые покажут 13 и 14 декабря в Театре оперы и балета имени Глинки. Увидеть мюзикл еще раз получится в феврале. Ажиотаж заметила корреспондент URA.RU на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Челябинцы активно раскупают билеты на спектакль „Алые паруса“. Его впервые сыграют на сцене челябинского театра. Свободных мест на 13 и 14 декабря уже не осталось», — сообщает корреспондент.
Как указано на сайте ГЗК, мюзикл «Алые паруса» также представят 12 и 13 февраля. На эти даты суммарно осталось около 260 мест. Зафиксировано наличие билетов в разных ценовых категориях — от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.
Руководителем и одним из постановщиков проекта стала заслуженная артистка РФ Вера Арбузова. В описании к спектаклю заявлено, что именно Арбузова превратила историю о девочке Ассоль в динамичный мюзикл. За музыкальную составляющую постановки на сцене отвечает композитор Максим Дунаевский.
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