Челябинцы раскупили билеты на премьеру мюзикла «Алые Паруса». Скрин

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Приобрести билеты на декабрьские премьеры через онлайн-кассы уже невозможно
Приобрести билеты на декабрьские премьеры через онлайн-кассы уже невозможно Фото:

В Челябинске не осталось билетов на спектакль «Алые паруса» по повести Александра Грина, который впервые покажут 13 и 14 декабря в Театре оперы и балета имени Глинки. Увидеть мюзикл еще раз получится в феврале. Ажиотаж заметила корреспондент URA.RU на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Челябинцы активно раскупают билеты на спектакль „Алые паруса“. Его впервые сыграют на сцене челябинского театра. Свободных мест на 13 и 14 декабря уже не осталось», — сообщает корреспондент.

Как указано на сайте ГЗК, мюзикл «Алые паруса» также представят 12 и 13 февраля. На эти даты суммарно осталось около 260 мест. Зафиксировано наличие билетов в разных ценовых категориях — от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.

Руководителем и одним из постановщиков проекта стала заслуженная артистка РФ Вера Арбузова. В описании к спектаклю заявлено, что именно Арбузова превратила историю о девочке Ассоль в динамичный мюзикл. За музыкальную составляющую постановки на сцене отвечает композитор Максим Дунаевский.

Из-за закончившихся свободных мест кнопки для покупки билетов деактивированы
Из-за закончившихся свободных мест кнопки для покупки билетов деактивированы
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В Челябинске не осталось билетов на спектакль «Алые паруса» по повести Александра Грина, который впервые покажут 13 и 14 декабря в Театре оперы и балета имени Глинки. Увидеть мюзикл еще раз получится в феврале. Ажиотаж заметила корреспондент URA.RU на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Челябинцы активно раскупают билеты на спектакль „Алые паруса“. Его впервые сыграют на сцене челябинского театра. Свободных мест на 13 и 14 декабря уже не осталось», — сообщает корреспондент. Как указано на сайте ГЗК, мюзикл «Алые паруса» также представят 12 и 13 февраля. На эти даты суммарно осталось около 260 мест. Зафиксировано наличие билетов в разных ценовых категориях — от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей. Руководителем и одним из постановщиков проекта стала заслуженная артистка РФ Вера Арбузова. В описании к спектаклю заявлено, что именно Арбузова превратила историю о девочке Ассоль в динамичный мюзикл. За музыкальную составляющую постановки на сцене отвечает композитор Максим Дунаевский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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