09 декабря 2024

Временный сменщик начальника пермского главка МВД приступил к работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Аяс Кандан назначен врио начальника ГУ МВД по Пермскому краю
Аяс Кандан назначен врио начальника ГУ МВД по Пермскому краю Фото:

Генерал-майор полиции Аяс Кандан приступил к руководству краевым главком МВД. Он будет временно исполнять обязанности начальника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительном ведомстве.

«Согласно приказу, Кандан назначен врио начальника ГУ МВД по Пермскому краю. Он уже приступил к выполнению обязанностей», — пояснил собеседник агентства. URA.RUнаправило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД.

По данным «Коммерсант-Прикамье», Александр Щеглов, который 6 декабря заявил о своем уходе на пенсию, ушел в отпуск. Он продлится до 6 января, после чего Щеглов покинет ведомство. Инсайдеры URA.RU отмечают, что смена руководства в пермском главке МВД была запланирована еще давно, но Щеглов не хотел покидать ведомство, чем спровоцировал проверку управления из центрального аппарата.

Обновлено:

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю информацию о назначении Аяса Кандана врио начальника подтвердили.

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Генерал-майор полиции Аяс Кандан приступил к руководству краевым главком МВД. Он будет временно исполнять обязанности начальника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительном ведомстве. «Согласно приказу, Кандан назначен врио начальника ГУ МВД по Пермскому краю. Он уже приступил к выполнению обязанностей», — пояснил собеседник агентства. URA.RUнаправило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД. По данным «Коммерсант-Прикамье», Александр Щеглов, который 6 декабря заявил о своем уходе на пенсию, ушел в отпуск. Он продлится до 6 января, после чего Щеглов покинет ведомство. Инсайдеры URA.RU отмечают, что смена руководства в пермском главке МВД была запланирована еще давно, но Щеглов не хотел покидать ведомство, чем спровоцировал проверку управления из центрального аппарата. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю информацию о назначении Аяса Кандана врио начальника подтвердили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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