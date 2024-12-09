Временный сменщик начальника пермского главка МВД приступил к работе

Генерал-майор полиции Аяс Кандан приступил к руководству краевым главком МВД. Он будет временно исполнять обязанности начальника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительном ведомстве.
«Согласно приказу, Кандан назначен врио начальника ГУ МВД по Пермскому краю. Он уже приступил к выполнению обязанностей», — пояснил собеседник агентства. URA.RUнаправило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД.
По данным «Коммерсант-Прикамье», Александр Щеглов, который 6 декабря заявил о своем уходе на пенсию, ушел в отпуск. Он продлится до 6 января, после чего Щеглов покинет ведомство. Инсайдеры URA.RU отмечают, что смена руководства в пермском главке МВД была запланирована еще давно, но Щеглов не хотел покидать ведомство, чем спровоцировал проверку управления из центрального аппарата.
Обновлено:
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю информацию о назначении Аяса Кандана врио начальника подтвердили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!