К губернатору Текслеру хотят обратиться почти семь тысяч челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямая линия с Текслером. Челябинск, текслер алексей в телевизоре
Прямая линия Текслера состоится 11 декабря Фото:

На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера поступило 6 581 сообщение. Об этом URA.RU 10 декабря рассказали в пресс-службе правительства региона.

«На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 6 581 сообщение», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. По данным на 9 декабря поступило 3 670 сообщений. Прямая линия с Текслером состоится завтра, 11 декабря, в 12:00.

Обращение можно подать на сайт спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Прямую трансляцию покажут на официальной странице Текслера в соцсети «ВКонтакте» и в официальном telegram-канале, также в эфире телеканалов: Россия 24, Урал 24, ОТВ, 31 канал, Урал1. В прошлом году прямая линия с губернатором продолжалась 3,5 часа, на прямую линию поступило более 4000 обращений жителей региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера поступило 6 581 сообщение. Об этом URA.RU 10 декабря рассказали в пресс-службе правительства региона. «На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 6 581 сообщение», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. По данным на 9 декабря поступило 3 670 сообщений. Прямая линия с Текслером состоится завтра, 11 декабря, в 12:00. Обращение можно подать на сайт спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Прямую трансляцию покажут на официальной странице Текслера в соцсети «ВКонтакте» и в официальном telegram-канале, также в эфире телеканалов: Россия 24, Урал 24, ОТВ, 31 канал, Урал1. В прошлом году прямая линия с губернатором продолжалась 3,5 часа, на прямую линию поступило более 4000 обращений жителей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...