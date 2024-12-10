К губернатору Текслеру хотят обратиться почти семь тысяч челябинцев

На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера поступило 6 581 сообщение. Об этом URA.RU 10 декабря рассказали в пресс-службе правительства региона.
«На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 6 581 сообщение», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. По данным на 9 декабря поступило 3 670 сообщений. Прямая линия с Текслером состоится завтра, 11 декабря, в 12:00.
Обращение можно подать на сайт спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Прямую трансляцию покажут на официальной странице Текслера в соцсети «ВКонтакте» и в официальном telegram-канале, также в эфире телеканалов: Россия 24, Урал 24, ОТВ, 31 канал, Урал1. В прошлом году прямая линия с губернатором продолжалась 3,5 часа, на прямую линию поступило более 4000 обращений жителей региона.
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