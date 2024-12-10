К губернатору Текслеру хотят обратиться почти семь тысяч челябинцев

10 декабря 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Прямая линия Текслера состоится 11 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера поступило 6 581 сообщение. Об этом URA.RU 10 декабря рассказали в пресс-службе правительства региона. «На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 6 581 сообщение», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. По данным на 9 декабря поступило 3 670 сообщений. Прямая линия с Текслером состоится завтра, 11 декабря, в 12:00. Обращение можно подать на сайт спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Прямую трансляцию покажут на официальной странице Текслера в соцсети «ВКонтакте» и в официальном telegram-канале, также в эфире телеканалов: Россия 24, Урал 24, ОТВ, 31 канал, Урал1. В прошлом году прямая линия с губернатором продолжалась 3,5 часа, на прямую линию поступило более 4000 обращений жителей региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера поступило 6 581 сообщение. Об этом URA.RU 10 декабря рассказали в пресс-службе правительства региона. «На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 6 581 сообщение», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. По данным на 9 декабря поступило 3 670 сообщений. Прямая линия с Текслером состоится завтра, 11 декабря, в 12:00. Обращение можно подать на сайт спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Прямую трансляцию покажут на официальной странице Текслера в соцсети «ВКонтакте» и в официальном telegram-канале, также в эфире телеканалов: Россия 24, Урал 24, ОТВ, 31 канал, Урал1. В прошлом году прямая линия с губернатором продолжалась 3,5 часа, на прямую линию поступило более 4000 обращений жителей региона.