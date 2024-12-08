08 декабря 2024
07 декабря 2024

Стало известно, сколько вопросов поступило от челябинцев для прямой линии с Текслером

Около четырех тысяч вопросов поступило от челябинцев к прямой линии с Текслером
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия с Текслером. Челябинск, текслер алексей в телевизоре
Текслер проведет прямую линию 11 декабря Фото:

На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера за четыре дня поступило почти четыре тысячи сообщений. Об этом 9 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.

«На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 3 670 сообщений», — сообщили URA.RU. Прямая линия с Теслером состоится 11 декабря в 12:00. Дату назвал 5 декабря сам глава региона в своем telegram-канале.

Задать вопросы для Текслера можно на сайте спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Допускаются также вопросы, заданные в формате видео.

Трансляцию прямой линии с главой Челябинской области покажут телеканалы Россия 24, Урал 24, ОТВ, 31 канал, Урал1. Ее можно будет посмотреть на официальных страницах Текслера во ВКонтакте и телеграм.

В 2023 году прямая линия с губернатором Челябинской области состоялась 5 декабря. Она продолжалась 3,5 часа. Поступило более 4000 обращений жителей региона.

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На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера за четыре дня поступило почти четыре тысячи сообщений. Об этом 9 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. «На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 3 670 сообщений», — сообщили URA.RU. Прямая линия с Теслером состоится 11 декабря в 12:00. Дату назвал 5 декабря сам глава региона в своем telegram-канале. Задать вопросы для Текслера можно на сайте спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Допускаются также вопросы, заданные в формате видео. Трансляцию прямой линии с главой Челябинской области покажут телеканалы Россия 24, Урал 24, ОТВ, 31 канал, Урал1. Ее можно будет посмотреть на официальных страницах Текслера во ВКонтакте и телеграм. В 2023 году прямая линия с губернатором Челябинской области состоялась 5 декабря. Она продолжалась 3,5 часа. Поступило более 4000 обращений жителей региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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