Стало известно, сколько вопросов поступило от челябинцев для прямой линии с Текслером

Около четырех тысяч вопросов поступило от челябинцев к прямой линии с Текслером

09 декабря 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Текслер проведет прямую линию 11 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера за четыре дня поступило почти четыре тысячи сообщений. Об этом 9 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. «На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 3 670 сообщений», — сообщили URA.RU. Прямая линия с Теслером состоится 11 декабря в 12:00. Дату назвал 5 декабря сам глава региона в своем telegram-канале. Задать вопросы для Текслера можно на сайте спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Допускаются также вопросы, заданные в формате видео. Трансляцию прямой линии с главой Челябинской области покажут телеканалы Россия 24, Урал 24, ОТВ, 31 канал, Урал1. Ее можно будет посмотреть на официальных страницах Текслера во ВКонтакте и телеграм. В 2023 году прямая линия с губернатором Челябинской области состоялась 5 декабря. Она продолжалась 3,5 часа. Поступило более 4000 обращений жителей региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера за четыре дня поступило почти четыре тысячи сообщений. Об этом 9 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. «На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 3 670 сообщений», — сообщили URA.RU. Прямая линия с Теслером состоится 11 декабря в 12:00. Дату назвал 5 декабря сам глава региона в своем telegram-канале. Задать вопросы для Текслера можно на сайте спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Допускаются также вопросы, заданные в формате видео. Трансляцию прямой линии с главой Челябинской области покажут телеканалы Россия 24, Урал 24, ОТВ, 31 канал, Урал1. Ее можно будет посмотреть на официальных страницах Текслера во ВКонтакте и телеграм. В 2023 году прямая линия с губернатором Челябинской области состоялась 5 декабря. Она продолжалась 3,5 часа. Поступило более 4000 обращений жителей региона.