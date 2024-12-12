Отец написал сотню обращений в мэрию Екатеринбурга, требуя помощи сыну

В Екатеринбурге отец школьника подал в департамент образования 95 жалоб

12 декабря 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Мужчина просит устроить ему совместные сеансы с сыном у школьного психолога (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU Отец четвероклассника школы №80 в Екатеринбурге подал в департамент образования 95 обращений. Он просит организовать для него и сына сеансы со школьным психологом, чтобы наладить отношения с ребенком после развода. У мальчика, по его словам, раньше имелось психологическое расстройство, а мама якобы препятствует его занятиям со специалистами. URA.RU выслушало обе стороны конфликта. Папа ребенка считает, что школа — единственное место, где ему смогут помочь наладить отношения с сыном (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Папа 11-летнего Миши [имя ребенка и его родителей изменено] считает, что школа якобы не идет ему навстречу в работе над детско-родительскими отношениями. «Задача школы — защищать права и интересы ребенка, помогать родителям в воспитании. Но в учреждении мне отказывают во встречах с сыном. Ребенку нужен психолог, так как он находится в конфликтной ситуации. Мама не выполняла рекомендации по работе со специалистом» — рассказал агентству Александр. При этом в администрации города агентству сообщили, что школа и департамент образования работают в рамках своих полномочий. «На все обращения даны ответы по существу вопросов», — кратко ответили URA.RU в мэрии, добавив, что с отцом ребенка лично встречался начальник департамента, куда мужчина с 2022 года направил 95 обращений. В феврале 2022-го ребенку якобы диагностировали расстройство адаптации и рекомендовали принимать противотревожные препараты, заниматься с психологом. Однако работа с ним, как считает папа, проводилась не в полной мере. Повторно ребенок пришел на прием в мае 2023-го — якобы по настоянию СКР. Тогда по запросу школы ему назначили общее психиатрическое обследование. «Выявлено нарушение социальной адаптации, низкая самооценка и самопринятие, переживание чувства отвержения и одиночества, повышенная тревожность, состояние стресса, проявляющегося на физическом фоне», — говорится в ответе СОКПБ от ноября 2023-го. Сейчас, как отмечает Александр, диагноз официально снят, но ребенку все еще необходима помощь специалистов. Мама Миши заявляет, что ее сын не хочет общаться с папой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При этом мама заявляет, что сейчас здоровье Миши в порядке. «Его осматривала заведующая в детской психиатрической клинике. У сына есть справка, что, согласно заключению комиссии, он физически и морально здоров. <…> Ребенок в 11 лет столько экспертиз прошел по вине своего отца. Он просто измучен. Естественно, у Миши нет никакого желания с ним общаться после этого. <…> Всего его записи [Александра] неизвестно откуда появляются. Он еще и подделыванием документов постоянно занимается», — сказала Наталья. Один из психологов встал на защиту отца, заключив в 2023 году, что Александр не представляет опасности для Миши. Ему рекомендовали видеться с ребенком на территории школы без мамы — ее присутствие якобы ставит мальчика в положение выбора и «боязнь ее предательства». В комиссии по делам несовершеннолетних Александру сообщили, что его намерение участвовать в воспитании ребенка обоснованно и законно. Сейчас отец планирует по решению суда забрать Мишу себе. «Да, Александр имеет право видеться с сыном при желании ребенка. Но у нас зафиксировано при судебных приставах и психологах, что он не хочет. Папа его доводит <…>. Все, что он вам предоставляет — это все вранье <…>. У ребенка все замечательно: он и в секциях занимается, и в школе у него хорошие друзья. Он живет в полном достатке и счастье», — заявила агентству Наталья. По словам матери, ребенок получает необходимую помощь специалистов, однако отец это опровергает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Александр считает, что сыну должная помощь не оказывается, но мама это опровергает: «Психолог с ребенком работает, задает ему вопросы. Если у сына появится желание с ним [с папой] увидеться — я ему этого не запрещаю и не запрещала никогда», — сказала она, однако отказалась уточнять, сколько сеансов посетил сын. Сам Александр заявляет, что дома увидеться с ребенком он не может — его якобы не пускают. Минсоцполитики региона в сентябре этого года поручило комплексному центру социального обслуживания населения «Малахит» организовать работу по восстановлению детско-родительских отношений Александра и Миши. Однако, по словам папы ребенка, мама якобы незаконно запретила заниматься отцу мальчика с сыном у специалистов. В 2022 года прокуратура выявила нарушения в работе школы. «Во время проверки были выявлены факты ненадлежащего проведения сотрудниками школы №80 и отделением полиции №14 УМВД Екатеринбурга профилактической работы с Михаилом, в связи с чем в адрес руководителей направлены представления об устранении этих нарушений», — говорится в ответе ведомства (копия документа есть в распоряжении URA.RU). Александр рассказал агентству, что планирует обратиться в суд с иском к школе. «Прошу признать незаконным и необоснованным бездействие ответчика [школы] в организации совместной работы истца и его сына в индивидуальном порядке у школьного психолога; назначить такие занятия и обязать обеспечить явку Михаила на них», — говорится в подготовленном исковом заявлении. В заключении психолога от сентября 2023 года говорится, что отец не представляет опасности для ребенка Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец четвероклассника школы №80 в Екатеринбурге подал в департамент образования 95 обращений. Он просит организовать для него и сына сеансы со школьным психологом, чтобы наладить отношения с ребенком после развода. У мальчика, по его словам, раньше имелось психологическое расстройство, а мама якобы препятствует его занятиям со специалистами. URA.RU выслушало обе стороны конфликта. Папа 11-летнего Миши [имя ребенка и его родителей изменено] считает, что школа якобы не идет ему навстречу в работе над детско-родительскими отношениями. «Задача школы — защищать права и интересы ребенка, помогать родителям в воспитании. Но в учреждении мне отказывают во встречах с сыном. Ребенку нужен психолог, так как он находится в конфликтной ситуации. Мама не выполняла рекомендации по работе со специалистом» — рассказал агентству Александр. При этом в администрации города агентству сообщили, что школа и департамент образования работают в рамках своих полномочий. «На все обращения даны ответы по существу вопросов», — кратко ответили URA.RU в мэрии, добавив, что с отцом ребенка лично встречался начальник департамента, куда мужчина с 2022 года направил 95 обращений. В феврале 2022-го ребенку якобы диагностировали расстройство адаптации и рекомендовали принимать противотревожные препараты, заниматься с психологом. Однако работа с ним, как считает папа, проводилась не в полной мере. Повторно ребенок пришел на прием в мае 2023-го — якобы по настоянию СКР. Тогда по запросу школы ему назначили общее психиатрическое обследование. «Выявлено нарушение социальной адаптации, низкая самооценка и самопринятие, переживание чувства отвержения и одиночества, повышенная тревожность, состояние стресса, проявляющегося на физическом фоне», — говорится в ответе СОКПБ от ноября 2023-го. Сейчас, как отмечает Александр, диагноз официально снят, но ребенку все еще необходима помощь специалистов. При этом мама заявляет, что сейчас здоровье Миши в порядке. «Его осматривала заведующая в детской психиатрической клинике. У сына есть справка, что, согласно заключению комиссии, он физически и морально здоров. <…> Ребенок в 11 лет столько экспертиз прошел по вине своего отца. Он просто измучен. Естественно, у Миши нет никакого желания с ним общаться после этого. <…> Всего его записи [Александра] неизвестно откуда появляются. Он еще и подделыванием документов постоянно занимается», — сказала Наталья. Один из психологов встал на защиту отца, заключив в 2023 году, что Александр не представляет опасности для Миши. Ему рекомендовали видеться с ребенком на территории школы без мамы — ее присутствие якобы ставит мальчика в положение выбора и «боязнь ее предательства». В комиссии по делам несовершеннолетних Александру сообщили, что его намерение участвовать в воспитании ребенка обоснованно и законно. Сейчас отец планирует по решению суда забрать Мишу себе. «Да, Александр имеет право видеться с сыном при желании ребенка. Но у нас зафиксировано при судебных приставах и психологах, что он не хочет. Папа его доводит <…>. Все, что он вам предоставляет — это все вранье <…>. У ребенка все замечательно: он и в секциях занимается, и в школе у него хорошие друзья. Он живет в полном достатке и счастье», — заявила агентству Наталья. Александр считает, что сыну должная помощь не оказывается, но мама это опровергает: «Психолог с ребенком работает, задает ему вопросы. Если у сына появится желание с ним [с папой] увидеться — я ему этого не запрещаю и не запрещала никогда», — сказала она, однако отказалась уточнять, сколько сеансов посетил сын. Сам Александр заявляет, что дома увидеться с ребенком он не может — его якобы не пускают. Минсоцполитики региона в сентябре этого года поручило комплексному центру социального обслуживания населения «Малахит» организовать работу по восстановлению детско-родительских отношений Александра и Миши. Однако, по словам папы ребенка, мама якобы незаконно запретила заниматься отцу мальчика с сыном у специалистов. В 2022 года прокуратура выявила нарушения в работе школы. «Во время проверки были выявлены факты ненадлежащего проведения сотрудниками школы №80 и отделением полиции №14 УМВД Екатеринбурга профилактической работы с Михаилом, в связи с чем в адрес руководителей направлены представления об устранении этих нарушений», — говорится в ответе ведомства (копия документа есть в распоряжении URA.RU). Александр рассказал агентству, что планирует обратиться в суд с иском к школе. «Прошу признать незаконным и необоснованным бездействие ответчика [школы] в организации совместной работы истца и его сына в индивидуальном порядке у школьного психолога; назначить такие занятия и обязать обеспечить явку Михаила на них», — говорится в подготовленном исковом заявлении.