Инсайд: вопрос о создании под Сысертью птицефабрики вместо экокластера не решен

Решение о строительстве под Сысертью птицефабрики вместо современного мусоросортировочного комплекса еще не принято. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Ранее информация об этом появилась в СМИ, также обсуждался вопрос о строительстве на этой земле большого свинокомплекса.
«Официального решения не было. Земля областная, и поэтому без санкции правительства этот вопрос не может быть решен», — отметил инсайдер.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев во время «Прямой линии», отвечая на вопрос жительницы Сысертского района о месте размещении нового экокластера, отметил, что никакого решения пока не принято, но ситуация находится на контроле правительства Свердловской области и лично губернатора.
Кроме того, глава региона отметил, что с инвестором, компанией «Экологические системы» («дочка» АО «Облкоммунэнерго», предприятия с участием Свердловской области — прим.ред.) выстроены «нормальные, деловые отношения, и есть уже почти готовый проект мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле». Куйвашев особо отметил, что инвестор был определен по результатам конкурса, то есть прозрачно и публично.
По данным некоторых СМИ, власти решили разместить вместо экокластера на землях в Сысертском районе свинокомплекс или птицефабрику. В итоге, сообщают инсайдеры, остановились на втором варианте, но официального подтверждения этой информации не было.
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