Инсайд: вопрос о создании под Сысертью птицефабрики вместо экокластера не решен

Решения о строительстве в Сысерти птицефабрики вместо экокластера не было
© Служба новостей «URA.RU»
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Официального подтверждения сообщений о строительстве под Сысертью птицефабрики не было
Официального подтверждения сообщений о строительстве под Сысертью птицефабрики не было Фото:

Решение о строительстве под Сысертью птицефабрики вместо современного мусоросортировочного комплекса еще не принято. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Ранее информация об этом появилась в СМИ, также обсуждался вопрос о строительстве на этой земле большого свинокомплекса.

«Официального решения не было. Земля областная, и поэтому без санкции правительства этот вопрос не может быть решен», — отметил инсайдер.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев во время «Прямой линии», отвечая на вопрос жительницы Сысертского района о месте размещении нового экокластера, отметил, что никакого решения пока не принято, но ситуация находится на контроле правительства Свердловской области и лично губернатора.

Кроме того, глава региона отметил, что с инвестором, компанией «Экологические системы» («дочка» АО «Облкоммунэнерго», предприятия с участием Свердловской области — прим.ред.) выстроены «нормальные, деловые отношения, и есть уже почти готовый проект мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле». Куйвашев особо отметил, что инвестор был определен по результатам конкурса, то есть прозрачно и публично.

По данным некоторых СМИ, власти решили разместить вместо экокластера на землях в Сысертском районе свинокомплекс или птицефабрику. В итоге, сообщают инсайдеры, остановились на втором варианте, но официального подтверждения этой информации не было.

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Решение о строительстве под Сысертью птицефабрики вместо современного мусоросортировочного комплекса еще не принято. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Ранее информация об этом появилась в СМИ, также обсуждался вопрос о строительстве на этой земле большого свинокомплекса. «Официального решения не было. Земля областная, и поэтому без санкции правительства этот вопрос не может быть решен», — отметил инсайдер. Ранее губернатор Евгений Куйвашев во время «Прямой линии», отвечая на вопрос жительницы Сысертского района о месте размещении нового экокластера, отметил, что никакого решения пока не принято, но ситуация находится на контроле правительства Свердловской области и лично губернатора. Кроме того, глава региона отметил, что с инвестором, компанией «Экологические системы» («дочка» АО «Облкоммунэнерго», предприятия с участием Свердловской области — прим.ред.) выстроены «нормальные, деловые отношения, и есть уже почти готовый проект мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле». Куйвашев особо отметил, что инвестор был определен по результатам конкурса, то есть прозрачно и публично. По данным некоторых СМИ, власти решили разместить вместо экокластера на землях в Сысертском районе свинокомплекс или птицефабрику. В итоге, сообщают инсайдеры, остановились на втором варианте, но официального подтверждения этой информации не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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