Власти Перми объяснили укладку асфальта на шоссе Космонавтов после снегопада

На шоссе Космонавтов в Перми после снегопада укладывали временный асфальт
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году дорожное полотно полностью восстановят
В 2025 году дорожное полотно полностью восстановят Фото:

В Перми на шоссе Космонавтов положили временный асфальт для безопасности пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Ранее жители пожаловались, что асфальт на участке укладывают прямо на снег.

«На шоссе Космонавтов устанавливали опоры наружного освещения. Для безопасного прохода граждан и эффективного зимнего содержания тротуара подрядчик выполнил временное асфальтирование. В следующем году дорогу восстановят в полном объеме», — рассказали URA.RU в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что на шоссе Космонавтов в Перми начали укладывать новый асфальт сразу после снегопада. Видео пермяки поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». 

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В Перми на шоссе Космонавтов положили временный асфальт для безопасности пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Ранее жители пожаловались, что асфальт на участке укладывают прямо на снег. «На шоссе Космонавтов устанавливали опоры наружного освещения. Для безопасного прохода граждан и эффективного зимнего содержания тротуара подрядчик выполнил временное асфальтирование. В следующем году дорогу восстановят в полном объеме», — рассказали URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что на шоссе Космонавтов в Перми начали укладывать новый асфальт сразу после снегопада. Видео пермяки поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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