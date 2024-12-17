Власти Перми объяснили укладку асфальта на шоссе Космонавтов после снегопада

В Перми на шоссе Космонавтов положили временный асфальт для безопасности пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Ранее жители пожаловались, что асфальт на участке укладывают прямо на снег.
«На шоссе Космонавтов устанавливали опоры наружного освещения. Для безопасного прохода граждан и эффективного зимнего содержания тротуара подрядчик выполнил временное асфальтирование. В следующем году дорогу восстановят в полном объеме», — рассказали URA.RU в мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что на шоссе Космонавтов в Перми начали укладывать новый асфальт сразу после снегопада. Видео пермяки поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
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