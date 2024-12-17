В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» завершается реставрация одного из главных объектов — церкви Преображения. Она была построена в 1702 году на севере Прикамья, а теперь предстала перед посетителями музея в обновленном виде.
«Привели в порядок фундамент, полы и перекрытия, тесовую кровлю, восстановили крыльцо и галерею, установили главы. Новые элементы пока отличаются по цвету, но пройдет немного времени, дерево потемнеет и церковь вернет привычный вид», — сообщается на странице «Хохловки» в соцсети «ВКонтакте».
Специалистам осталось оформить интерьер: восстановить декоративное оформление портала с арочными проемами между трапезной и храмовой частью. Все работы должны завершиться зимой.
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