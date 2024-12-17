Число свердловчан, попавших в больницы с коронавирусом, резко выросло

В Свердловской области с 9 по 15 декабря выявили 1,4 тысячи случаев COVID-19
© Служба новостей «URA.RU»
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Коронавирусом за неделю заболели 1424 человека
Коронавирусом за неделю заболели 1424 человека Фото:

За неделю в Свердловской области выявили 1424 случая заражения коронавирусной инфекцией. Ситуация с госпитализацией жителей обострилась, следует из данных на портале Объясняем.РФ.

С 9 по 15 декабря выздоровели 1621 человек. За этот период госпитализировали 102, однако неделей ранее — 61. За неделю скончались шесть человек, при этом со 2 по 8 декабря умерли четыре заболевших.

Пик заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ожидается после новогодних праздников. Это связано с длительным разобщением рабочих и учебных коллективов во время каникул.

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За неделю в Свердловской области выявили 1424 случая заражения коронавирусной инфекцией. Ситуация с госпитализацией жителей обострилась, следует из данных на портале Объясняем.РФ. С 9 по 15 декабря выздоровели 1621 человек. За этот период госпитализировали 102, однако неделей ранее — 61. За неделю скончались шесть человек, при этом со 2 по 8 декабря умерли четыре заболевших. Пик заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ожидается после новогодних праздников. Это связано с длительным разобщением рабочих и учебных коллективов во время каникул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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