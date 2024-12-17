Число свердловчан, попавших в больницы с коронавирусом, резко выросло

За неделю в Свердловской области выявили 1424 случая заражения коронавирусной инфекцией. Ситуация с госпитализацией жителей обострилась, следует из данных на портале Объясняем.РФ.
С 9 по 15 декабря выздоровели 1621 человек. За этот период госпитализировали 102, однако неделей ранее — 61. За неделю скончались шесть человек, при этом со 2 по 8 декабря умерли четыре заболевших.
Пик заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ожидается после новогодних праздников. Это связано с длительным разобщением рабочих и учебных коллективов во время каникул.
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