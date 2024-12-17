Подруга Алсу высказалась о возможном романе с Яном Абрамовым

Близкая подруга певицы Алсу Яна Юхананова опровергла слухи о ее романе с бывшим мужем артистки Яном Абрамовым. Она отметила, что распространяемые фотографии ее и Абрамова сняты много лет назад.
«Алсу — моя близкая подруга, а размещенные фотографии сделаны много лет назад на совместном семейном отдыхе», — сообщила Юхананова, ее слова передает Starhit. Также подруга певицы выложила снимок, на котором они вместе запечатлены на фоне небоскребов Дубая. Отмечается, что подругу поддержала и сама Алсу, не поверившая слухам.
Ранее Абрамов был замечен в компании Юханановой в Дубае. В сети появилась фотография, на которой пара, улыбаясь, обнимается. Сообщалось, что девушка уже длительное время знает Алсу именно через ее супруга. Окружение Абрамова склонялось к мнению, что романтических отношений между ними быть не может.
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