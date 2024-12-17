Подруга Алсу высказалась о возможном романе с Яном Абрамовым

Яна Юхананова опровергла слухи о ее романе с бывшим мужем Алсу
© Служба новостей «URA.RU»
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Фото подруги Алсу Яны Юханановой и экс-супруга артистки Яна Абрамова, распространяемые в интернете, были сделаны много лет назад
Фото подруги Алсу Яны Юханановой и экс-супруга артистки Яна Абрамова, распространяемые в интернете, были сделаны много лет назад Фото:

Близкая подруга певицы Алсу Яна Юхананова опровергла слухи о ее романе с бывшим мужем артистки Яном Абрамовым. Она отметила, что распространяемые фотографии ее и Абрамова сняты много лет назад.

«Алсу — моя близкая подруга, а размещенные фотографии сделаны много лет назад на совместном семейном отдыхе», — сообщила Юхананова, ее слова передает Starhit. Также подруга певицы выложила снимок, на котором они вместе запечатлены на фоне небоскребов Дубая. Отмечается, что подругу поддержала и сама Алсу, не поверившая слухам. 

Ранее Абрамов был замечен в компании Юханановой в Дубае. В сети появилась фотография, на которой пара, улыбаясь, обнимается. Сообщалось, что девушка уже длительное время знает Алсу именно через ее супруга. Окружение Абрамова склонялось к мнению, что романтических отношений между ними быть не может.

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Близкая подруга певицы Алсу Яна Юхананова опровергла слухи о ее романе с бывшим мужем артистки Яном Абрамовым. Она отметила, что распространяемые фотографии ее и Абрамова сняты много лет назад. «Алсу — моя близкая подруга, а размещенные фотографии сделаны много лет назад на совместном семейном отдыхе», — сообщила Юхананова, ее слова передает Starhit. Также подруга певицы выложила снимок, на котором они вместе запечатлены на фоне небоскребов Дубая. Отмечается, что подругу поддержала и сама Алсу, не поверившая слухам.  Ранее Абрамов был замечен в компании Юханановой в Дубае. В сети появилась фотография, на которой пара, улыбаясь, обнимается. Сообщалось, что девушка уже длительное время знает Алсу именно через ее супруга. Окружение Абрамова склонялось к мнению, что романтических отношений между ними быть не может.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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