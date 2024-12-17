Ян Абрамов нашел утешение в объятиях подруги Алсу

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Яна Абрамова засняли в Дубае в объятиях близкой подруги Алсу
Яна Абрамова засняли в Дубае в объятиях близкой подруги Алсу Фото:

Известный бизнесмен Ян Абрамов был замечен в компании близкой подруги певицы Алсу Яны Юханановой в Дубае. В сети появилась фотография, на которой пара обнимается и веселится.

«На фото Абрамова обнимает таинственная незнакомка. Парочку засняли на прогулке, они весело проводили время, что-то обсуждали. Вот только выяснилось: на кадрах не просто неизвестная брюнетка, а близкая подруга Алсу и ее партнер по бизнесу», — сообщает StarHit. Там уточнили, что Яна Юхананова уже длительное время знает артистку через ее супруга. Впоследствии Алсу назначила девушку руководителем швейного производства в ателье, которое выпускает одежду под ее брендом. 

Также незадолго до своего развода, Алсу переоформила на Юхананову бизнес, который вела совместно с бывшим мужем. Кроме того, на недавнем праздновании дня рождения певицы, именно Яна держала торт, на котором Алсу тушила свечи. По данным журнала, отношения между Яном Абрамовым и Яной Юханановой остаются не до конца ясными. Окружение Абрамова склоняется к мнению, что романтических отношений между ними быть не может. «Не думаю, что есть шансы на то, чтобы Ян обратил внимание на эту королеву фотошопа», — комментируют знакомые бизнесмена.

27 мая 2024 года Алсу подала иск о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. У бывших супругов трое детей.

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Известный бизнесмен Ян Абрамов был замечен в компании близкой подруги певицы Алсу Яны Юханановой в Дубае. В сети появилась фотография, на которой пара обнимается и веселится. «На фото Абрамова обнимает таинственная незнакомка. Парочку засняли на прогулке, они весело проводили время, что-то обсуждали. Вот только выяснилось: на кадрах не просто неизвестная брюнетка, а близкая подруга Алсу и ее партнер по бизнесу», — сообщает StarHit. Там уточнили, что Яна Юхананова уже длительное время знает артистку через ее супруга. Впоследствии Алсу назначила девушку руководителем швейного производства в ателье, которое выпускает одежду под ее брендом.  Также незадолго до своего развода, Алсу переоформила на Юхананову бизнес, который вела совместно с бывшим мужем. Кроме того, на недавнем праздновании дня рождения певицы, именно Яна держала торт, на котором Алсу тушила свечи. По данным журнала, отношения между Яном Абрамовым и Яной Юханановой остаются не до конца ясными. Окружение Абрамова склоняется к мнению, что романтических отношений между ними быть не может. «Не думаю, что есть шансы на то, чтобы Ян обратил внимание на эту королеву фотошопа», — комментируют знакомые бизнесмена. 27 мая 2024 года Алсу подала иск о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. У бывших супругов трое детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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