Заведующую оштрафовали за детей, сбежавших на прогулке из детсада в Челябинске

Заведующую детским садом № 379 в Курчатовском районе Челябинска оштрафовали за инцидент с детьми, покинувшими территорию во время прогулки. Штраф составил десять тысяч рублей, сообщает 19 декабря пресс-служба областной прокуратуры.
«В результате невнимательности сотрудников детского сада двое шестилетних детей самостоятельно покинули его территорию после прогулки в сентябре 2024 года. Дети были найдены недалеко от дошкольного учреждения и возвращены законным представителям», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры в telegram-канале.
В отношении заведующей было возбуждено административное дело по части первой статьи 5.57 КоАП РФ, которая касается нарушения прав и свобод обучающихся. Мировой суд назначил наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.
В ХМАО ранее ое детей сбежали из детского сада. Инцидент произошел в Югорске в детском саду «Снегурочка» сбежали дети. Ситуация разрешилась благополучно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!