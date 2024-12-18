18 декабря 2024

Заведующую оштрафовали за детей, сбежавших на прогулке из детсада в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж с места преступления в Ярково, Ярково криминал место происшествия, Ярково Детский сад
Дети покинули территорию во время прогулки (архивное фото) Фото:

Заведующую детским садом № 379 в Курчатовском районе Челябинска оштрафовали за инцидент с детьми, покинувшими территорию во время прогулки. Штраф составил десять тысяч рублей, сообщает 19 декабря пресс-служба областной прокуратуры.

«В результате невнимательности сотрудников детского сада двое шестилетних детей самостоятельно покинули его территорию после прогулки в сентябре 2024 года. Дети были найдены недалеко от дошкольного учреждения и возвращены законным представителям», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры в telegram-канале.

В отношении заведующей было возбуждено административное дело по части первой статьи 5.57 КоАП РФ, которая касается нарушения прав и свобод обучающихся. Мировой суд назначил наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

В ХМАО ранее ое детей сбежали из детского сада. Инцидент произошел в Югорске в детском саду «Снегурочка» сбежали дети. Ситуация разрешилась благополучно.

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Заведующую детским садом № 379 в Курчатовском районе Челябинска оштрафовали за инцидент с детьми, покинувшими территорию во время прогулки. Штраф составил десять тысяч рублей, сообщает 19 декабря пресс-служба областной прокуратуры. «В результате невнимательности сотрудников детского сада двое шестилетних детей самостоятельно покинули его территорию после прогулки в сентябре 2024 года. Дети были найдены недалеко от дошкольного учреждения и возвращены законным представителям», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры в telegram-канале. В отношении заведующей было возбуждено административное дело по части первой статьи 5.57 КоАП РФ, которая касается нарушения прав и свобод обучающихся. Мировой суд назначил наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей. В ХМАО ранее ое детей сбежали из детского сада. Инцидент произошел в Югорске в детском саду «Снегурочка» сбежали дети. Ситуация разрешилась благополучно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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