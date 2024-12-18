Общество Заведующую оштрафовали за детей, сбежавших на прогулке из детсада в Челябинске 19 декабря 2024 в 11:54 Размер текста - 17 + Дети покинули территорию во время прогулки (архивное фото) Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU Заведующую детским садом № 379 в Курчатовском районе Челябинска оштрафовали за инцидент с детьми, покинувшими территорию во время прогулки. Штраф составил десять тысяч рублей, сообщает 19 декабря пресс-служба областной прокуратуры. «В результате невнимательности сотрудников детского сада двое шестилетних детей самостоятельно покинули его территорию после прогулки в сентябре 2024 года. Дети были найдены недалеко от дошкольного учреждения и возвращены законным представителям», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры в telegram-канале. В отношении заведующей было возбуждено административное дело по части первой статьи 5.57 КоАП РФ, которая касается нарушения прав и свобод обучающихся. Мировой суд назначил наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей. В ХМАО ранее ое детей сбежали из детского сада. Инцидент произошел в Югорске в детском саду «Снегурочка» сбежали дети. Ситуация разрешилась благополучно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заведующую детским садом № 379 в Курчатовском районе Челябинска оштрафовали за инцидент с детьми, покинувшими территорию во время прогулки. Штраф составил десять тысяч рублей, сообщает 19 декабря пресс-служба областной прокуратуры. «В результате невнимательности сотрудников детского сада двое шестилетних детей самостоятельно покинули его территорию после прогулки в сентябре 2024 года. Дети были найдены недалеко от дошкольного учреждения и возвращены законным представителям», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры в telegram-канале. В отношении заведующей было возбуждено административное дело по части первой статьи 5.57 КоАП РФ, которая касается нарушения прав и свобод обучающихся. Мировой суд назначил наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей. В ХМАО ранее ое детей сбежали из детского сада. Инцидент произошел в Югорске в детском саду «Снегурочка» сбежали дети. Ситуация разрешилась благополучно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям