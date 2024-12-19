МО: российская армия освободила населенный пункт Новый Комар в ДНР

19 декабря 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Минобороны сообщили об освобождении двух населенных пунктов Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ освободили два населенных пункта — Новый Комар и Зеленовка в ДНР. Об этом сообщили представители Минобороны. «Российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР», — сообщили в Минобороны. Также освобожден населенный пункт Зеленовка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ освободили два населенных пункта — Новый Комар и Зеленовка в ДНР. Об этом сообщили представители Минобороны. «Российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР», — сообщили в Минобороны. Также освобожден населенный пункт Зеленовка.