МО: российская армия освободила населенный пункт Новый Комар в ДНР

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Минобороны сообщили об освобождении двух населенных пунктов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили два населенных пункта — Новый Комар и Зеленовка в ДНР. Об этом сообщили представители Минобороны.

«Российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР», — сообщили в Минобороны. Также освобожден населенный пункт Зеленовка.

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ВС РФ освободили два населенных пункта — Новый Комар и Зеленовка в ДНР. Об этом сообщили представители Минобороны. «Российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР», — сообщили в Минобороны. Также освобожден населенный пункт Зеленовка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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