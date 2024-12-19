МО: российская армия освободила населенный пункт Новый Комар в ДНР

Минобороны сообщили об освобождении двух населенных пунктов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили два населенных пункта — Новый Комар и Зеленовка в ДНР. Об этом сообщили представители Минобороны.
«Российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР», — сообщили в Минобороны. Также освобожден населенный пункт Зеленовка.
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