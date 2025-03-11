Как защищают Москву от беспилотников и ждать ли раздела Украины: главные заявления Пескова

Предварительные меры по обеспечению безопасности для Москвы, Московской области и других регионов были приняты заблаговременно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Он также высказался о роли ОБСЕ в предотвращении кризисов, указав, что встреча этой организации с президентом России Владимиром Путиным не планируется. Песков добавил, что США активно принимают участие в поиске путей мирного урегулирования текущего конфликта. Подробнее о высказываниях представителя Кремля читайте в материале URA.RU.
Меры защиты после атаки беспилотников
После атаки беспилотников Песков сообщил, что все необходимые меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее. Это, по его словам, позволяет обеспечивать защиту не только Москвы и Московской области, но и других регионов России.
«Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее. И это позволяет обеспечивать защиту Москвы, Московской области и других регионов» — заявил Песков.
В ОБСЕ должны видеть последствия атаки Киева на Москву
В Кремле считают, что генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу полезно было увидеть, куда бьют украинские военные на российской территории. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, назвал правильным решение показать Синирлиоглу последствия массированной атаки, ударов по жилым домам в Подмосковье.
«Показывать нужно. Это правильно, что ему [генсеку ОБСЕ] показали последствия атаки. Главное — куда бьет киевский режим. Речь идет о жилых домах», — отметил Песков.
ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении кризисов
Песков высказал критику в адрес ОБСЕ, заявив о серьезных проблемах в деятельности организации. Он подчеркнул, что она не оказала должного влияния на предотвращение кризисных ситуаций.
«Организация имеет большие проблемы. Она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий <...> и сегодня переговоры ведутся по линии МИД», — отметил Песков в время разговора с журналистами. Представитель Кремля также указал, что встреча с Владимиром Путиным не планируется.
Победитель премии «Слово» направила часть средств на покупку БПЛА для ВС РФ
Песков прокомментировал стремление населения к оказанию помощи российской армии. С поддержкой Фонда культурных инициатив была учреждена национальная премия «Слово». Гран-при на церемонии вручения премии было присуждено поэтессе Юнне Мориц. Часть полученных средств она направила на покупку беспилотников для России.
«Положительно. Это делают многие. Многие покупают транспортные средства, средства связи, беспилотники. Это компании, бизнесмены, граждане. Это массовое движение. В этом плане все наши моральные ценности, которые были в Великой Отечественной войне, проявляются и сегодня», — сказал Песков.
Путин поддерживает выдвижение Махонина на второй срок
Дмитрий Песков прокомментировал встречу Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Отвечая на вопрос URA.RU в рамках конференц-колла, Песков отметил, что Путин поддерживает выдвижение Махонина на второй срок.
«Махонин сказал, что у него истекает срок полномочий, он хочет выставить свою кандидатуру в сентябре на выборах. По результатам работы Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина», — передает корреспондент URA.RU ответ Пескова на конференц-колле с журналистами.
Интерес Польши к территориям Украины
Польша проявляет интерес к присвоению территорий Западной Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ. «То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины, — это не секрет», — рассказал Песков в ходе конференц-колла.
Он отметил, что возможность заключения каких-либо контрактов отдельными областями Украины, вероятно, зависит от внутреннего законодательства страны. Однако это не должно интерпретироваться как признак распада Украины. В стране и так присутствует «изрядная фрагментация», заключил Песков.
США проинформируют Москву о результатах переговоров с Украиной
После недавних контактов американской стороны с украинскими представителями в Саудовской Аравии, ожидается, что Россия будет проинформирована о результатах этих обсуждений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что США активно проявляют инициативу в поиске путей мирного урегулирования текущего конфликта.
«Разумеется, США та страна, которая проявляет инициативу в плане поисков путей мирного урегулирования. После сегодняшних контактов в Джидде с украинцами американцы проинформирует российскую сторону о результатах. Когда и как это сделают, мы проинформируем», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
Есть ли вероятность срыва переговоров по Украине
Пресс-секретарь президента России прокомментировал ситуацию вокруг возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, на данный момент переговорный процесс не идет, и нет никаких оснований говорить о его срыве.
«Переговоров пока нет. Пока американцы пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам. Пока нечего срывать. Но можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию — это да», — отметил Песков.
Сотрудничество с США и Израилем по проблеме в Сирии
Песков высказался о будущем Сирии и возможном сотрудничестве с США и Израилем по вопросам установления порядка в регионе. Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке.
«Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным. Это взрывоопасный регион, и дезинтеграция одной из стран регионов может иметь пагубные последствия для региона в целом. Мы хотим видеть Сирию развивающейся, предсказуемой и дружественной. Готовы и ведем контакты с другими странами по сирийской проблематике,» — сказал Песков.
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