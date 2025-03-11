Московский театр покажет роуд-муви о челябинском метеорите

В театре имени Ермоловой в Москве пройдет премьера спектакля «Вроде легче»

12 марта 2025 в 01:56 Размер текста - 17 +

Падение челябинского метеорита стало центральной темой новой постановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На сцене драматического театра имени Ермоловой в Москве 27 и 28 марта состоится премьера спектакля «Вроде легче» по одноименной пьесе Рината Ташимова. Она была написана по заказу Камерного театра в Челябинске и посвящена падению метеорита в озеро Чебаркуль в феврале 2013 года. «В центре сюжета — история двух челябинских семей. Женщины одной из них отправляются на кладбище в поисках покоя, в то время как у другой отец и сын разыскивают деда, который внезапно исчез, испугавшись метеорита. Центральный образ и главная тема нашей истории — бесконечная дорога. И наш спектакль — это бесконечное роуд-муви», — цитирует слова режиссера спектакля Леры Сурковой сайт Oteatre. Уточняется, что в пьесе катастрофа стала метафорой перемен и внутренних испытаний. В постановке задействованы артисты Эдуард Володин, Пелин Гериш, Светлана Головина, Сергей Колесов, Георгий Назаренко и Елена Пурис. Как сообщало URA.RU ранее, в конце 2024 года телеканал «Моя Планета» снял про челябинский метеорит документальный фильм. Авторы проекта попытались найти ответы сразу на несколько вопросов о космическом объекте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сцене драматического театра имени Ермоловой в Москве 27 и 28 марта состоится премьера спектакля «Вроде легче» по одноименной пьесе Рината Ташимова. Она была написана по заказу Камерного театра в Челябинске и посвящена падению метеорита в озеро Чебаркуль в феврале 2013 года. «В центре сюжета — история двух челябинских семей. Женщины одной из них отправляются на кладбище в поисках покоя, в то время как у другой отец и сын разыскивают деда, который внезапно исчез, испугавшись метеорита. Центральный образ и главная тема нашей истории — бесконечная дорога. И наш спектакль — это бесконечное роуд-муви», — цитирует слова режиссера спектакля Леры Сурковой сайт Oteatre. Уточняется, что в пьесе катастрофа стала метафорой перемен и внутренних испытаний. В постановке задействованы артисты Эдуард Володин, Пелин Гериш, Светлана Головина, Сергей Колесов, Георгий Назаренко и Елена Пурис. Как сообщало URA.RU ранее, в конце 2024 года телеканал «Моя Планета» снял про челябинский метеорит документальный фильм. Авторы проекта попытались найти ответы сразу на несколько вопросов о космическом объекте.