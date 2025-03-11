11 марта 2025

Московский театр покажет роуд-муви о челябинском метеорите

В театре имени Ермоловой в Москве пройдет премьера спектакля «Вроде легче»
© Служба новостей «URA.RU»
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День метеорита в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, метеорит, челябинский метеорит
Падение челябинского метеорита стало центральной темой новой постановки Фото:

На сцене драматического театра имени Ермоловой в Москве 27 и 28 марта состоится премьера спектакля «Вроде легче» по одноименной пьесе Рината Ташимова. Она была написана по заказу Камерного театра в Челябинске и посвящена падению метеорита в озеро Чебаркуль в феврале 2013 года.

«В центре сюжета — история двух челябинских семей. Женщины одной из них отправляются на кладбище в поисках покоя, в то время как у другой отец и сын разыскивают деда, который внезапно исчез, испугавшись метеорита. Центральный образ и главная тема нашей истории — бесконечная дорога. И наш спектакль — это бесконечное роуд-муви», — цитирует слова режиссера спектакля Леры Сурковой сайт Oteatre.

Уточняется, что в пьесе катастрофа стала метафорой перемен и внутренних испытаний. В постановке задействованы артисты Эдуард Володин, Пелин Гериш, Светлана Головина, Сергей Колесов, Георгий Назаренко и Елена Пурис.

Как сообщало URA.RU ранее, в конце 2024 года телеканал «Моя Планета» снял про челябинский метеорит документальный фильм. Авторы проекта попытались найти ответы сразу на несколько вопросов о космическом объекте.

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На сцене драматического театра имени Ермоловой в Москве 27 и 28 марта состоится премьера спектакля «Вроде легче» по одноименной пьесе Рината Ташимова. Она была написана по заказу Камерного театра в Челябинске и посвящена падению метеорита в озеро Чебаркуль в феврале 2013 года. «В центре сюжета — история двух челябинских семей. Женщины одной из них отправляются на кладбище в поисках покоя, в то время как у другой отец и сын разыскивают деда, который внезапно исчез, испугавшись метеорита. Центральный образ и главная тема нашей истории — бесконечная дорога. И наш спектакль — это бесконечное роуд-муви», — цитирует слова режиссера спектакля Леры Сурковой сайт Oteatre. Уточняется, что в пьесе катастрофа стала метафорой перемен и внутренних испытаний. В постановке задействованы артисты Эдуард Володин, Пелин Гериш, Светлана Головина, Сергей Колесов, Георгий Назаренко и Елена Пурис. Как сообщало URA.RU ранее, в конце 2024 года телеканал «Моя Планета» снял про челябинский метеорит документальный фильм. Авторы проекта попытались найти ответы сразу на несколько вопросов о космическом объекте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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