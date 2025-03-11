11 марта 2025

Внутренней политикой Новороссийска займется майор пермского ФСИН. Фото

Внутренней политикой Новороссийска займется бывший майор пермского ФСИН
© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Пермяков переехал в Новороссийск из Березников в 2020 году
Илья Пермяков переехал в Новороссийск из Березников в 2020 году Фото:

Илья Пермяков, уроженец Пермского края, назначен исполняющим обязанности заместителя главы Новороссийска по вопросам внутренней политики. Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Илья Пермяков назначен исполняющим обязанности заместителя главы города-героя Новороссийска с 11 марта 2025 года. В его обязанности входит не только внутренняя политика, но и координация взаимодействия с территориальными органами местного самоуправления и общественными организациями, а также вопросы делопроизводства, архивного дела и организационной работы», — говорится в сообщении.

Пермяков — майор внутренней службы и ветеран боевых действий. Он получил юридическое образование в Пермском институте ФСИН и завершил обучение в московской «Академии управления и производства». 

С 2005 по 2018 год он служил в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Пермскому краю. В 2018-2019 годах работал преподавателем в Березниковском строительном техникуме, затем возглавлял Центр тестирования ВФСК «ГТО» в Березниках. С 2019 по 2020 год занимал должность директора муниципального автономного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа „Кристалл“ в Березниках. Из Пермского края в Новороссийск Пермяков переехал в 2020 году, прежде чем занять должности в администрации, он руководил спортивной школой олимпийского резерва „Водник“ и Центром физкультурно-массовой работы с населением.

Илья Пермяков — майор внутренней службы, ветеран боевых действий
Илья Пермяков — майор внутренней службы, ветеран боевых действий
Фото:

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Илья Пермяков, уроженец Пермского края, назначен исполняющим обязанности заместителя главы Новороссийска по вопросам внутренней политики. Об этом сообщается на официальном сайте города. «Илья Пермяков назначен исполняющим обязанности заместителя главы города-героя Новороссийска с 11 марта 2025 года. В его обязанности входит не только внутренняя политика, но и координация взаимодействия с территориальными органами местного самоуправления и общественными организациями, а также вопросы делопроизводства, архивного дела и организационной работы», — говорится в сообщении. Пермяков — майор внутренней службы и ветеран боевых действий. Он получил юридическое образование в Пермском институте ФСИН и завершил обучение в московской «Академии управления и производства».  С 2005 по 2018 год он служил в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Пермскому краю. В 2018-2019 годах работал преподавателем в Березниковском строительном техникуме, затем возглавлял Центр тестирования ВФСК «ГТО» в Березниках. С 2019 по 2020 год занимал должность директора муниципального автономного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа „Кристалл“ в Березниках. Из Пермского края в Новороссийск Пермяков переехал в 2020 году, прежде чем занять должности в администрации, он руководил спортивной школой олимпийского резерва „Водник“ и Центром физкультурно-массовой работы с населением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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