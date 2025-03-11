Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске купеческий особняк отремонтируют за четверть миллиарда рублей В Челябинске отреставрируют особняк Хованова за 245,7 млн рублей 12 марта 2025 в 03:04 Размер текста - 17 + Особняк построен из красного кирпича Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Челябинске отреставрируют купеческий особняк на улице Васенко. Предусмотренная сумма на выполнение работ на объекте культурного наследия составляет 245,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на электронной площадке закупок. «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Купеческий особняк“, Челябинск, улица Васенко, дом 25. Сумма — 245 748 161 рубль», — сообщается на сайте «Контур.Закупки». Как следует из спецификации, итоги аукциона объявят 21 марта. Срок выполнения работ подрядчиком — до 30 апреля 2026 года. Кирпичный особняк Хованова с множеством архитектурных украшений является примером городского строения, созданного в стиле поздней эклектики. Он был построен в 1908—1910 годах. Как сообщало URA.RU, в Челябинске выставили на продажу историческое здание за 100 миллионов рублей. Оно расположено в самом центре областной столицы — на улице Карла Маркса, 70. Ранее на улице Кирова объявили о продаже бывшего дома купца Иванова за 75 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске отреставрируют купеческий особняк на улице Васенко. Предусмотренная сумма на выполнение работ на объекте культурного наследия составляет 245,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на электронной площадке закупок. «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Купеческий особняк“, Челябинск, улица Васенко, дом 25. Сумма — 245 748 161 рубль», — сообщается на сайте «Контур.Закупки». Как следует из спецификации, итоги аукциона объявят 21 марта. Срок выполнения работ подрядчиком — до 30 апреля 2026 года. Кирпичный особняк Хованова с множеством архитектурных украшений является примером городского строения, созданного в стиле поздней эклектики. Он был построен в 1908—1910 годах. Как сообщало URA.RU, в Челябинске выставили на продажу историческое здание за 100 миллионов рублей. Оно расположено в самом центре областной столицы — на улице Карла Маркса, 70. Ранее на улице Кирова объявили о продаже бывшего дома купца Иванова за 75 миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям