В Златоусте Челябинской области утром 19 декабря загорелась маршрутка. Фото тушения пожара поделились в пресс-службе регионального МЧС.
«В Златоусте по улице Шушарина загорелся „ПАЗ“. Прибывшие на место газодымозащитники оперативно ликвидировали возгорание», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным огнеборцев, пострадавших при пожаре нет, однако автобус полностью выгорел. Водитель пояснил, что маршрутка загорелась на конечной остановке и пассажиров еще не было. по предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электроборудование.
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