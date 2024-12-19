В Златоусте сгорела маршрутка. Фото

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Село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус, сгоревший автобус
Причиной пожара стало неисправное оборудование Фото:

В Златоусте Челябинской области утром 19 декабря загорелась маршрутка. Фото тушения пожара поделились в пресс-службе регионального МЧС.

«В Златоусте по улице Шушарина загорелся „ПАЗ“. Прибывшие на место газодымозащитники оперативно ликвидировали возгорание», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным огнеборцев, пострадавших при пожаре нет, однако автобус полностью выгорел. Водитель пояснил, что маршрутка загорелась на конечной остановке и пассажиров еще не было. по предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электроборудование.

Автобус загорелся на конечной остановке
Автобус загорелся на конечной остановке
Пострадавших при пожаре нет
Пострадавших при пожаре нет
Автобус полностью сгорел
Автобус полностью сгорел

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В Златоусте Челябинской области утром 19 декабря загорелась маршрутка. Фото тушения пожара поделились в пресс-службе регионального МЧС. «В Златоусте по улице Шушарина загорелся „ПАЗ“. Прибывшие на место газодымозащитники оперативно ликвидировали возгорание», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным огнеборцев, пострадавших при пожаре нет, однако автобус полностью выгорел. Водитель пояснил, что маршрутка загорелась на конечной остановке и пассажиров еще не было. по предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электроборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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