В село под Челябинском начали подводить газ

20 декабря 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Село не включено в программу догазификации, поэтому работы инициировал муниципалитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители села Большие Харлуши Сосновского района Челябинской области попросили подвести газ. В районе URA.RU ответили, что село не вошло в программу догазификации, но решение проблемы есть. «У нас поселок строится, приезжают много молодых семей с детьми, коренные жители тоже хотят жить в комфортных условиях. Все просят подвести газ. В поселках вокруг газ давно есть, а мы как на другой планете живем», — пишут жители поселка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали URA.RU в администрации Сосновского района, Большие Харлуши не входят программу догазификации. Эти сведения есть на официальном портале Единого оператора газификации. Однако решение есть. «Источником газоснабжения села является газораспределительная станция совхоза „Митрофановский“, которая находится в собственности ПАО „Газпром“. В 2024 году по заказу администрации Сосновского района выполнен теплотехнический расчет потребности в природном газе для теплоснабжения жилых домов и общественных зданий, получены техусловия на подключение к сетям газоснабжения», — добавили в администрации района. По данным администрации Сосновского района, работы по проектированию продолжатся в 2025 году. В планах выполнить геологические и геодезические изыскания для будущего газопровода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Большие Харлуши Сосновского района Челябинской области попросили подвести газ. В районе URA.RU ответили, что село не вошло в программу догазификации, но решение проблемы есть. «У нас поселок строится, приезжают много молодых семей с детьми, коренные жители тоже хотят жить в комфортных условиях. Все просят подвести газ. В поселках вокруг газ давно есть, а мы как на другой планете живем», — пишут жители поселка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали URA.RU в администрации Сосновского района, Большие Харлуши не входят программу догазификации. Эти сведения есть на официальном портале Единого оператора газификации. Однако решение есть. «Источником газоснабжения села является газораспределительная станция совхоза „Митрофановский“, которая находится в собственности ПАО „Газпром“. В 2024 году по заказу администрации Сосновского района выполнен теплотехнический расчет потребности в природном газе для теплоснабжения жилых домов и общественных зданий, получены техусловия на подключение к сетям газоснабжения», — добавили в администрации района. По данным администрации Сосновского района, работы по проектированию продолжатся в 2025 году. В планах выполнить геологические и геодезические изыскания для будущего газопровода.