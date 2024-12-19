В Перми рабочий упал с высоты на стройке дома

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Подсобный рабочий получил травму тяжелой степени на стройке жилого дома
Подсобный рабочий получил травму тяжелой степени на стройке жилого дома Фото:

В Перми рабочий из Таджикистана упал со второго этажа строящегося дома и сломал позвоночник. Об этом сообщили в краевой госинспекции труда.

«Инспекция труда в Пермском крае расследует несчастный случай с гражданином Таджикистана. Он работал у ИП Маракулина М. А. и утром 17 декабря убирал строительный мусор на стройке жилого дома в районе улицы Дзержинского. Подсобный рабочий упал со второго этажа и получил травму позвоночника. Согласно медицинскому заключению, это является травмой тяжелой степени», — сообщается на сайте Роструда.

В ведомстве добавили, что для расследования несчастного случая создается комиссия. В ближайшее время осмотрят место происшествия, опросят очевидцев и должностных лиц, а также проведут правовой анализ документов о трудовой деятельности работника. Материалы расследования направят в следком для возможного привлечения виновных к уголовной ответственности.

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В Перми рабочий из Таджикистана упал со второго этажа строящегося дома и сломал позвоночник. Об этом сообщили в краевой госинспекции труда. «Инспекция труда в Пермском крае расследует несчастный случай с гражданином Таджикистана. Он работал у ИП Маракулина М. А. и утром 17 декабря убирал строительный мусор на стройке жилого дома в районе улицы Дзержинского. Подсобный рабочий упал со второго этажа и получил травму позвоночника. Согласно медицинскому заключению, это является травмой тяжелой степени», — сообщается на сайте Роструда. В ведомстве добавили, что для расследования несчастного случая создается комиссия. В ближайшее время осмотрят место происшествия, опросят очевидцев и должностных лиц, а также проведут правовой анализ документов о трудовой деятельности работника. Материалы расследования направят в следком для возможного привлечения виновных к уголовной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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