В Перми рабочий упал с высоты на стройке дома

В Перми рабочий из Таджикистана упал со второго этажа строящегося дома и сломал позвоночник. Об этом сообщили в краевой госинспекции труда.
«Инспекция труда в Пермском крае расследует несчастный случай с гражданином Таджикистана. Он работал у ИП Маракулина М. А. и утром 17 декабря убирал строительный мусор на стройке жилого дома в районе улицы Дзержинского. Подсобный рабочий упал со второго этажа и получил травму позвоночника. Согласно медицинскому заключению, это является травмой тяжелой степени», — сообщается на сайте Роструда.
В ведомстве добавили, что для расследования несчастного случая создается комиссия. В ближайшее время осмотрят место происшествия, опросят очевидцев и должностных лиц, а также проведут правовой анализ документов о трудовой деятельности работника. Материалы расследования направят в следком для возможного привлечения виновных к уголовной ответственности.
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