Суд арестовал Лукина, ответственного за оборону Курской области

Суд Курской области отправил гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Лукин обвиняется в злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне Курской области.
«Ленинский районный суд г. Курска заключил под стражу Владимира Лукина сроком на два месяца», — говорится в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что сторона обвиняемого в праве обжаловать решение суда. В прокуратуре регионе заявили, что общий ущерб от мошеннических действий Лукина составил 800 млн рублей.
Лукин был задержан в Курске 20 декабря. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и необоснованных расходах бюджетных средств в размере 173 миллиона рублей, которые были предназначены для строительства фортификационных сооружений.
В квартире Лукина следователи уже провели обыски и обнаружили почти два млн рублей наличными и коллекцию люксовых часов, передает «Национальная служба новостей». Жена Лукина уверена в невиновности своего супруга. По ее словам, Владимира могли подставить недоброжелатели.
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