Суд арестовал Лукина, ответственного за оборону Курской области

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Лукин будет находиться под стражей до конца февраля 2025 года
Лукин будет находиться под стражей до конца февраля 2025 года Фото:

Суд Курской области отправил гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Лукин обвиняется в злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне Курской области.

«Ленинский районный суд г. Курска заключил под стражу Владимира Лукина сроком на два месяца», — говорится в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что сторона обвиняемого в праве обжаловать решение суда. В прокуратуре регионе заявили, что общий ущерб от мошеннических действий Лукина составил 800 млн рублей.

Лукин был задержан в Курске 20 декабря. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и необоснованных расходах бюджетных средств в размере 173 миллиона рублей, которые были предназначены для строительства фортификационных сооружений.

В квартире Лукина следователи уже провели обыски и обнаружили почти два млн рублей наличными и коллекцию люксовых часов, передает «Национальная служба новостей». Жена Лукина уверена в невиновности своего супруга. По ее словам, Владимира могли подставить недоброжелатели. 

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Суд Курской области отправил гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Лукин обвиняется в злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне Курской области. «Ленинский районный суд г. Курска заключил под стражу Владимира Лукина сроком на два месяца», — говорится в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что сторона обвиняемого в праве обжаловать решение суда. В прокуратуре регионе заявили, что общий ущерб от мошеннических действий Лукина составил 800 млн рублей. Лукин был задержан в Курске 20 декабря. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и необоснованных расходах бюджетных средств в размере 173 миллиона рублей, которые были предназначены для строительства фортификационных сооружений. В квартире Лукина следователи уже провели обыски и обнаружили почти два млн рублей наличными и коллекцию люксовых часов, передает «Национальная служба новостей». Жена Лукина уверена в невиновности своего супруга. По ее словам, Владимира могли подставить недоброжелатели. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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