Челябинцы отправили детям в Донбасс подарки на Новый год. Фото

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Елка для детей участников СВО с участием Артема Барбашина. Челябинск, елка, игрушки, подарки, новый год
Челябинск отправил детские подарки в Ясиноватую Фото:

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» отправила десятитонную фуру с гуманитарной помощью в Донецкую Народную Республику. Машина с подарками для детей направлена в город Ясиноватая. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Гуманитарная помощь включает в себя детские подарки, книги, продукты питания, средства личной гигиены, автономные дизельные отопители. Общий вес груза — 9200 кг», — отметили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Доставка гуманитарного груза в Ясиноватую запланирована на 23 декабря. Часть новогодних подарков предусмотрели в рамках новогоднего проекта «Елка желаний».

Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Кремле снял сразу три шара с «Елки желаний», на которых написаны мечты детей о новогоднем подарке. Один из презентов предназначается подростку из Ясиноватой, который желает получить велосипед.

Дети из Ясиноватой получат подарки от губернатора Челябинской области
Дети из Ясиноватой получат подарки от губернатора Челябинской области

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Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» отправила десятитонную фуру с гуманитарной помощью в Донецкую Народную Республику. Машина с подарками для детей направлена в город Ясиноватая. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Гуманитарная помощь включает в себя детские подарки, книги, продукты питания, средства личной гигиены, автономные дизельные отопители. Общий вес груза — 9200 кг», — отметили в региональном отделении партии «Единая Россия». Доставка гуманитарного груза в Ясиноватую запланирована на 23 декабря. Часть новогодних подарков предусмотрели в рамках новогоднего проекта «Елка желаний». Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Кремле снял сразу три шара с «Елки желаний», на которых написаны мечты детей о новогоднем подарке. Один из презентов предназначается подростку из Ясиноватой, который желает получить велосипед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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