Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» отправила десятитонную фуру с гуманитарной помощью в Донецкую Народную Республику. Машина с подарками для детей направлена в город Ясиноватая. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Гуманитарная помощь включает в себя детские подарки, книги, продукты питания, средства личной гигиены, автономные дизельные отопители. Общий вес груза — 9200 кг», — отметили в региональном отделении партии «Единая Россия».
Доставка гуманитарного груза в Ясиноватую запланирована на 23 декабря. Часть новогодних подарков предусмотрели в рамках новогоднего проекта «Елка желаний».
Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Кремле снял сразу три шара с «Елки желаний», на которых написаны мечты детей о новогоднем подарке. Один из презентов предназначается подростку из Ясиноватой, который желает получить велосипед.
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