Общество Челябинцы отправили детям в Донбасс подарки на Новый год. Фото 20 декабря 2024 в 22:45 Размер текста - 17 + Челябинск отправил детские подарки в Ясиноватую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» отправила десятитонную фуру с гуманитарной помощью в Донецкую Народную Республику. Машина с подарками для детей направлена в город Ясиноватая. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Гуманитарная помощь включает в себя детские подарки, книги, продукты питания, средства личной гигиены, автономные дизельные отопители. Общий вес груза — 9200 кг», — отметили в региональном отделении партии «Единая Россия». Доставка гуманитарного груза в Ясиноватую запланирована на 23 декабря. Часть новогодних подарков предусмотрели в рамках новогоднего проекта «Елка желаний». Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Кремле снял сразу три шара с «Елки желаний», на которых написаны мечты детей о новогоднем подарке. Один из презентов предназначается подростку из Ясиноватой, который желает получить велосипед. Дети из Ясиноватой получат подарки от губернатора Челябинской области Фото челябинского отделения партии «Единая Россия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» отправила десятитонную фуру с гуманитарной помощью в Донецкую Народную Республику. Машина с подарками для детей направлена в город Ясиноватая. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Гуманитарная помощь включает в себя детские подарки, книги, продукты питания, средства личной гигиены, автономные дизельные отопители. Общий вес груза — 9200 кг», — отметили в региональном отделении партии «Единая Россия». Доставка гуманитарного груза в Ясиноватую запланирована на 23 декабря. Часть новогодних подарков предусмотрели в рамках новогоднего проекта «Елка желаний». Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Кремле снял сразу три шара с «Елки желаний», на которых написаны мечты детей о новогоднем подарке. Один из презентов предназначается подростку из Ясиноватой, который желает получить велосипед. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям