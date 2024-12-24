ВС РФ ударили по военным аэродромам и складам ВСУ

Удары нанесены по аэродромам и складам
ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам, складам с боеприпасами и беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. Также серия взрывов произошла в Хмельницкой области на западе Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.