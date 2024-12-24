ВС РФ ударили по военным аэродромам и складам ВСУ

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Удары нанесены по аэродромам и складам
Удары нанесены по аэродромам и складам Фото:

ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам, складам с боеприпасами и беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. Также серия взрывов произошла в Хмельницкой области на западе Украины. 

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ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам, складам с боеприпасами и беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. Также серия взрывов произошла в Хмельницкой области на западе Украины. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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