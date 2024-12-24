Власти Екатеринбурга назвали срок, на который ледовый городок переехал в Исторический сквер

Вице-мэр: ледовый городок в Историческом сквере станет традицией Екатеринбурга

24 декабря 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Впервые с 1950-х годов ледовый городок установили в Историческом сквере Фото: Илья Московец © URA.RU Ледовый городок в Историческом сквере может стать новой традицией Екатеринбурга. Скорее всего, он уже не вернется на площадь 1905 года. Об этом в ходе прямой линии на «Четвертом канале» заявил вице-мэр Константин Шевченко. «Мы посмотрим опыт, но, я думаю, что, да [сохранится в Историческом сквере]. Думаю, что это станет доброй традицией Екатеринбурга. Мне кажется, это очень удобно. У нас добавилось локаций», — рассказал Шевченко. Вице-мэр напомнил, что откроется городок 27 декабря в 17.00. Гостей будут ждать привычный фестиваль ледовых фигур, горка, елка, на сцене два раза в день будет проходить музыкально-театральная программа. При этом ожидаются сюрпризы, правда, какие, Шевченко не сказал, добавив, что все нужно увидеть своими глазами. Темой городка в этом году стала «Новогодняя сказка Снеговиков». Работать он будет до 19 января. На площади 1905 года городок располагался с 1950-х годов. В этом году на его месте залили каток. Торжественное открытие его состоялось 21 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ледовый городок в Историческом сквере может стать новой традицией Екатеринбурга. Скорее всего, он уже не вернется на площадь 1905 года. Об этом в ходе прямой линии на «Четвертом канале» заявил вице-мэр Константин Шевченко. «Мы посмотрим опыт, но, я думаю, что, да [сохранится в Историческом сквере]. Думаю, что это станет доброй традицией Екатеринбурга. Мне кажется, это очень удобно. У нас добавилось локаций», — рассказал Шевченко. Вице-мэр напомнил, что откроется городок 27 декабря в 17.00. Гостей будут ждать привычный фестиваль ледовых фигур, горка, елка, на сцене два раза в день будет проходить музыкально-театральная программа. При этом ожидаются сюрпризы, правда, какие, Шевченко не сказал, добавив, что все нужно увидеть своими глазами. Темой городка в этом году стала «Новогодняя сказка Снеговиков». Работать он будет до 19 января. На площади 1905 года городок располагался с 1950-х годов. В этом году на его месте залили каток. Торжественное открытие его состоялось 21 декабря.