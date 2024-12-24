Жители микрорайона Магнитка в Первоуральске (Свердловская область) страдают от запаха фекалий, которые стекают по улице. Зловонный ручей тянется от жилых домов до реки, рассказали местные жители региональному отделению Народного фронта.
«Здесь не просто пахнет. Здесь воняет. Причем везде. Зловонные ручьи тянутся по улицам микрорайона Магнитка в Первоуральске от жилых домов. Конечный пункт этих дурнопахнущих артерий — река», — говорится в группе организации в соцсети «ВКонтакте».
По словам жителей дома на улице Энгельса, нечистоты появились после прочистки труб и устремились по улице Горной к детскому саду №55. Дом, который находится выше над зловонным ручьем — аварийный.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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