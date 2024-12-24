Из Челябинской области в Казахстан запретили вывозить тонну сыра

Россельхознадзор запретил вывозить из Челябинской области в Казахстан почти тонну сыра — 980 кг. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, товар везли без ветеринарных документов.
«При проведении совместных с погрануправлением ФСБ России по региону мероприятий в пункте пропуска „Бугристое“ Россельхознадзор не допустил вывоз двух транспортных средств с 980 кг сыра. Опять сыр-косичка. Груз следовал из Челябинской области в Казахстан», — заявили URA.RU сотрудники службы.
Сыр-«косичка» перевозчики пытались экспортировать с нарушением правил Евразийского экономического союза. Согласно требованиям, товары, подлежащие ветеринарному контролю, должны сопровождаться соответствующими документами. С перевозчиками инспекторы провели профилактическую беседу о порядке перемещения таких грузов.
На том же пункте пропуска 11 декабря пресекли попытку вывоза полутонны сыра-«косички». Продукция также направлялась в Казахстан.
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