24 декабря 2024

Из Челябинской области в Казахстан запретили вывозить тонну сыра

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп
Через «Бугристое» пытались вывезти тонну сыра без документов Фото:

Россельхознадзор запретил вывозить из Челябинской области в Казахстан почти тонну сыра — 980 кг. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, товар везли без ветеринарных документов.

«При проведении совместных с погрануправлением ФСБ России по региону мероприятий в пункте пропуска „Бугристое“ Россельхознадзор не допустил вывоз двух транспортных средств с 980 кг сыра. Опять сыр-косичка. Груз следовал из Челябинской области в Казахстан», — заявили URA.RU сотрудники службы.

Сыр-«косичка» перевозчики пытались экспортировать с нарушением правил Евразийского экономического союза. Согласно требованиям, товары, подлежащие ветеринарному контролю, должны сопровождаться соответствующими документами. С перевозчиками инспекторы провели профилактическую беседу о порядке перемещения таких грузов.

На том же пункте пропуска 11 декабря пресекли попытку вывоза полутонны сыра-«косички». Продукция также направлялась в Казахстан.

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Россельхознадзор запретил вывозить из Челябинской области в Казахстан почти тонну сыра — 980 кг. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, товар везли без ветеринарных документов. «При проведении совместных с погрануправлением ФСБ России по региону мероприятий в пункте пропуска „Бугристое“ Россельхознадзор не допустил вывоз двух транспортных средств с 980 кг сыра. Опять сыр-косичка. Груз следовал из Челябинской области в Казахстан», — заявили URA.RU сотрудники службы. Сыр-«косичка» перевозчики пытались экспортировать с нарушением правил Евразийского экономического союза. Согласно требованиям, товары, подлежащие ветеринарному контролю, должны сопровождаться соответствующими документами. С перевозчиками инспекторы провели профилактическую беседу о порядке перемещения таких грузов. На том же пункте пропуска 11 декабря пресекли попытку вывоза полутонны сыра-«косички». Продукция также направлялась в Казахстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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