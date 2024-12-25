В общежитии челябинского медвуза вспыхнула стиральная машина

В общежитии Южно-Уральского медицинского университета в Челбинске загорелась пожарная машина. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, потребовалась эвакуация жильцов.
«В общежитии Южно-Уральского медицинского университета по улице Воровского сработала пожарная автоматика. На втором этаже в комнате общего пользования загорелась стиральная машинка. Пожар оперативно ликвидирован огнетушителем и стволом от внутреннего противопожарного водоснабжения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Из здания самостоятельно эвакуировались 32 человека. Медицинская помощь студентам не потребовалась.
Сотрудники МЧС напоминают о том, что работающую стиральную машину нельзя оставлять без присмотра. Также технику необходимо отключать от сети после эксплуатации.
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