В общежитии челябинского медвуза вспыхнула стиральная машина

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Оставленная без присмотра стиральная машина могла привести к трагедии
Оставленная без присмотра стиральная машина могла привести к трагедии Фото:

В общежитии Южно-Уральского медицинского университета в Челбинске загорелась пожарная машина. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, потребовалась эвакуация жильцов.

«В общежитии Южно-Уральского медицинского университета по улице Воровского сработала пожарная автоматика. На втором этаже в комнате общего пользования загорелась стиральная машинка. Пожар оперативно ликвидирован огнетушителем и стволом от внутреннего противопожарного водоснабжения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Из здания самостоятельно эвакуировались 32 человека. Медицинская помощь студентам не потребовалась.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что работающую стиральную машину нельзя оставлять без присмотра. Также технику необходимо отключать от сети после эксплуатации.

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В общежитии Южно-Уральского медицинского университета в Челбинске загорелась пожарная машина. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, потребовалась эвакуация жильцов. «В общежитии Южно-Уральского медицинского университета по улице Воровского сработала пожарная автоматика. На втором этаже в комнате общего пользования загорелась стиральная машинка. Пожар оперативно ликвидирован огнетушителем и стволом от внутреннего противопожарного водоснабжения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Из здания самостоятельно эвакуировались 32 человека. Медицинская помощь студентам не потребовалась. Сотрудники МЧС напоминают о том, что работающую стиральную машину нельзя оставлять без присмотра. Также технику необходимо отключать от сети после эксплуатации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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