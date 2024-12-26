Лукашенко рассказал, сколько «Орешников» он готов разместить в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности страны разместить до десяти комплексов «Орешник». Об этом он сообщил в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Думаю, пока десяток, а дальше посмотрим», — сказал Лукашенко, его слова передает корреспондент издания Life Александр Юнашев. Белорусский лидер также добавил, что если будет желание со стороны России увеличить количество комплексов, он готов разместить больше.
Кроме того, глава Белоруссии уже подобрал места для размещения комплексов, предложив варианты в дубовой и березовой роще. Лукашенко подчеркнул, что у страны есть альтернативы для размещения военной техники.
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