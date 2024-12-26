26 декабря 2024

В ХМАО произошло смертельное ДТП с «Камазом»

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО водитель Audi погиб в ДТП с «Камазом»
В ХМАО водитель Audi погиб в ДТП с «Камазом» Фото:

На 810 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль Audi столкнулся с «Камазом». В результате ДТП водитель иномарки погиб, сообщили в УГИБДД России по ХМАО.

«26 декабря 2024 года около 19:00 на 810 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе водитель Audi… допустил столкновение с попутным „Камаз“. В результате автоаварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, виновником ДТП является 46-летний водитель Audi. Предполагается, что он не учел метеорологических условий и не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего и произошла авария.

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На 810 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль Audi столкнулся с «Камазом». В результате ДТП водитель иномарки погиб, сообщили в УГИБДД России по ХМАО. «26 декабря 2024 года около 19:00 на 810 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе водитель Audi… допустил столкновение с попутным „Камаз“. В результате автоаварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, виновником ДТП является 46-летний водитель Audi. Предполагается, что он не учел метеорологических условий и не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего и произошла авария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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