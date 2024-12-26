В ХМАО произошло смертельное ДТП с «Камазом»

На 810 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль Audi столкнулся с «Камазом». В результате ДТП водитель иномарки погиб, сообщили в УГИБДД России по ХМАО.
«26 декабря 2024 года около 19:00 на 810 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе водитель Audi… допустил столкновение с попутным „Камаз“. В результате автоаварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, виновником ДТП является 46-летний водитель Audi. Предполагается, что он не учел метеорологических условий и не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего и произошла авария.
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