Челябинскому замминистра экологии Лаврову повысили статус

Сергей Лавров стал первым замглавы минэкологии Челябинской области
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Экологический водный форум Южного Урала. Челябинск, лавров сергей
Сергей Лавров стал первым замминистра экологии в правительстве Челябинской области Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Замминистра экологии Сергей Лавров стал первым замглавы минэкологии Челябинской области. Соответствующее постановление издал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Лаврова Сергея Анатольевича первым заместителям министра экологии Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.

Ставка первого замминистра освободилась после того, как занимавший ее Андрей Гилев возглавил ведомство. Гилев стал и. о. министра после того, как ушел на заслуженный отдых действующий руководитель ведомства Сергей Лихачев. Сейчас Лихачев занимает должность проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

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Замминистра экологии Сергей Лавров стал первым замглавы минэкологии Челябинской области. Соответствующее постановление издал губернатор Алексей Текслер. «Назначить Лаврова Сергея Анатольевича первым заместителям министра экологии Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа. Ставка первого замминистра освободилась после того, как занимавший ее Андрей Гилев возглавил ведомство. Гилев стал и. о. министра после того, как ушел на заслуженный отдых действующий руководитель ведомства Сергей Лихачев. Сейчас Лихачев занимает должность проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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