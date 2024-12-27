Челябинскому замминистра экологии Лаврову повысили статус

Замминистра экологии Сергей Лавров стал первым замглавы минэкологии Челябинской области. Соответствующее постановление издал губернатор Алексей Текслер.
«Назначить Лаврова Сергея Анатольевича первым заместителям министра экологии Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.
Ставка первого замминистра освободилась после того, как занимавший ее Андрей Гилев возглавил ведомство. Гилев стал и. о. министра после того, как ушел на заслуженный отдых действующий руководитель ведомства Сергей Лихачев. Сейчас Лихачев занимает должность проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.
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