Челябинский губернатор Текслер утвердил численность двух новых министерств

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Заседание городской думы. Челябинск, текслер алексей
Глава Челябинской области Алексей Текслер утвердил положения о работе двух новых министерств Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Численность сотрудников вновь образованных министерств ЖКХ и международного сотрудничества Челябинской области составит 141 человек. Соответствующие документы подписал губернатор Алексей Текслер.

«Установить штатную численность Министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области в количестве 108 единиц, из них 95 — государственных служащих. Установить штатную численность министерства межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области в количестве 46 единиц, из них 43 единицы — государственных служащих», — говорится в тексте соответствующих постановлений.

Структура правительства региона изменилась после губернаторских выборов, прошедших 7—8 сентября. Созданные ведомства были выделены в качестве самостоятельных единиц из состава других министерств и управлений, «исходя из приоритетов развития страны и региона».

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Численность сотрудников вновь образованных министерств ЖКХ и международного сотрудничества Челябинской области составит 141 человек. Соответствующие документы подписал губернатор Алексей Текслер. «Установить штатную численность Министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области в количестве 108 единиц, из них 95 — государственных служащих. Установить штатную численность министерства межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области в количестве 46 единиц, из них 43 единицы — государственных служащих», — говорится в тексте соответствующих постановлений. Структура правительства региона изменилась после губернаторских выборов, прошедших 7—8 сентября. Созданные ведомства были выделены в качестве самостоятельных единиц из состава других министерств и управлений, «исходя из приоритетов развития страны и региона».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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