Челябинский губернатор Текслер утвердил численность двух новых министерств

Численность сотрудников вновь образованных министерств ЖКХ и международного сотрудничества Челябинской области составит 141 человек. Соответствующие документы подписал губернатор Алексей Текслер.
«Установить штатную численность Министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области в количестве 108 единиц, из них 95 — государственных служащих. Установить штатную численность министерства межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области в количестве 46 единиц, из них 43 единицы — государственных служащих», — говорится в тексте соответствующих постановлений.
Структура правительства региона изменилась после губернаторских выборов, прошедших 7—8 сентября. Созданные ведомства были выделены в качестве самостоятельных единиц из состава других министерств и управлений, «исходя из приоритетов развития страны и региона».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!