В Копейске установили дорожный знак, где насмерть сбили ребенка

В Копейске (Челябинская область), после вмешательства городской прокуратуры из-за бездействия местных властей, был установлен дорожный знак «Пешеходный переход» на участке, где автомобиль насмерть сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа области.
«В Копейске после вмешательства прокуратуры обустроен пешеходный переход в месте гибели ребенка. В администрацию ранее поступало семь обращений о необходимости установки данного дорожного знака. Поскольку меры по решению вопроса не были приняты, прокурором города главе Копейского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона», — заявляет пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что вечером 8 декабря водитель автомобиля Ford Focus по улице Одесская совершил наезд на 10-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть автодороги в темное время суток. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Глава СКР Александр Бастрыкин ранее поставил на контроль обеспечение безопасности перехода через дорогу в Копейске, где насмерть сбили ребенка. Жители пожаловались, что на данном участке автодороги нет регулируемого пешеходного перехода, поэтому детям приходится перебегать дорогу по пути к школе.
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