29 декабря 2024

В Копейске установили дорожный знак, где насмерть сбили ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок дороги, на котором произошло ДТП, обустроен пешеходным переходом
Участок дороги, на котором произошло ДТП, обустроен пешеходным переходом Фото:

В Копейске (Челябинская область), после вмешательства городской прокуратуры из-за бездействия местных властей, был установлен дорожный знак «Пешеходный переход» на участке, где автомобиль насмерть сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа области. 

«В Копейске после вмешательства прокуратуры обустроен пешеходный переход в месте гибели ребенка. В администрацию ранее поступало семь обращений о необходимости установки данного дорожного знака. Поскольку меры по решению вопроса не были приняты, прокурором города главе Копейского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона», — заявляет пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что вечером 8 декабря водитель автомобиля Ford Focus по улице Одесская совершил наезд на 10-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть автодороги в темное время суток. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Глава СКР Александр Бастрыкин ранее поставил на контроль обеспечение безопасности перехода через дорогу в Копейске, где насмерть сбили ребенка. Жители пожаловались, что на данном участке автодороги нет регулируемого пешеходного перехода, поэтому детям приходится перебегать дорогу по пути к школе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область), после вмешательства городской прокуратуры из-за бездействия местных властей, был установлен дорожный знак «Пешеходный переход» на участке, где автомобиль насмерть сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа области.  «В Копейске после вмешательства прокуратуры обустроен пешеходный переход в месте гибели ребенка. В администрацию ранее поступало семь обращений о необходимости установки данного дорожного знака. Поскольку меры по решению вопроса не были приняты, прокурором города главе Копейского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона», — заявляет пресс-служба областной прокуратуры. Установлено, что вечером 8 декабря водитель автомобиля Ford Focus по улице Одесская совершил наезд на 10-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть автодороги в темное время суток. От полученных травм ребенок скончался на месте. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее поставил на контроль обеспечение безопасности перехода через дорогу в Копейске, где насмерть сбили ребенка. Жители пожаловались, что на данном участке автодороги нет регулируемого пешеходного перехода, поэтому детям приходится перебегать дорогу по пути к школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...