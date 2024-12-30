В середине лета челябинские реки выходили из берегов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский гидрометеоцентр подготовил подборку на тему, чем запомнился уходящий 2024 год в регионе. У каждого из 12-ти месяцев была своя особенность, свой каприз.

Январь запомнился аномальным потеплением. На ряде территорий дневные температуры поднимались до двух градусов тепла. Февраль наоборот отметился трескучими, 40-градусными морозами.

В марте метеорологическая весна наступила на две недели раньше средних многолетних значений. Апрель был необычайно жарким, температура воздуха в конце месяца поднималась до 30 градусов. Май же оказался самым холодным за всю историю наблюдений, ночные температуры опускались до 8 градусов холода.

В июне на юг области обрушился смерч — с домов срывало кровлю, рвались линии электропередач. Июль стал на редкость дождливым — выпало три месячных нормы осадков, реки выходили из берегов. В августе жители наблюдали полярное сияние.

Сентябрь был теплым, с дневными температурами воздуха до 26 градусов. В октябре выпал снег. В ноябре дневные температуры были выше нормы. В декабре жители региона могли увидеть редкое явление — световые столбы.

Челябинские синоптики внесли ряд месяцев 2024 года в рейтинги погодных рекордов Скрин: пресс-служба Челябинского ЦГМС

Июль стал самым дождливым за всю историю наблюдений Скрин: пресс-служба Челябинского ЦГМС