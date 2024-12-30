Челябинский гидрометеоцентр подготовил подборку на тему, чем запомнился уходящий 2024 год в регионе. У каждого из 12-ти месяцев была своя особенность, свой каприз.
Январь запомнился аномальным потеплением. На ряде территорий дневные температуры поднимались до двух градусов тепла. Февраль наоборот отметился трескучими, 40-градусными морозами.
В марте метеорологическая весна наступила на две недели раньше средних многолетних значений. Апрель был необычайно жарким, температура воздуха в конце месяца поднималась до 30 градусов. Май же оказался самым холодным за всю историю наблюдений, ночные температуры опускались до 8 градусов холода.
В июне на юг области обрушился смерч — с домов срывало кровлю, рвались линии электропередач. Июль стал на редкость дождливым — выпало три месячных нормы осадков, реки выходили из берегов. В августе жители наблюдали полярное сияние.
Сентябрь был теплым, с дневными температурами воздуха до 26 градусов. В октябре выпал снег. В ноябре дневные температуры были выше нормы. В декабре жители региона могли увидеть редкое явление — световые столбы.
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