30 декабря 2024

Челябинские синоптики рассказали о капризах уходящего года. Скрин

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Набережная реки Миасс и ребра Дубровского. Челябинск, скамейка, вода, лето, девочки, лавочка, паводок, наводнение, потоп, набережная реки миасс, река миасс , август
В середине лета челябинские реки выходили из берегов Фото:

Челябинский гидрометеоцентр подготовил подборку на тему, чем запомнился уходящий 2024 год в регионе. У каждого из 12-ти месяцев была своя особенность, свой каприз.

Январь запомнился аномальным потеплением. На ряде территорий дневные температуры поднимались до двух градусов тепла. Февраль наоборот отметился трескучими, 40-градусными морозами.

В марте метеорологическая весна наступила на две недели раньше средних многолетних значений. Апрель был необычайно жарким, температура воздуха в конце месяца поднималась до 30 градусов. Май же оказался самым холодным за всю историю наблюдений, ночные температуры опускались до 8 градусов холода.

В июне на юг области обрушился смерч — с домов срывало кровлю, рвались линии электропередач. Июль стал на редкость дождливым — выпало три месячных нормы осадков, реки выходили из берегов. В августе жители наблюдали полярное сияние.

Сентябрь был теплым, с дневными температурами воздуха до 26 градусов. В октябре выпал снег. В ноябре дневные температуры были выше нормы. В декабре жители региона могли увидеть редкое явление — световые столбы.

Челябинские синоптики внесли ряд месяцев 2024 года в рейтинги погодных рекордов
Челябинские синоптики внесли ряд месяцев 2024 года в рейтинги погодных рекордов
Июль стал самым дождливым за всю историю наблюдений
Июль стал самым дождливым за всю историю наблюдений

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Челябинский гидрометеоцентр подготовил подборку на тему, чем запомнился уходящий 2024 год в регионе. У каждого из 12-ти месяцев была своя особенность, свой каприз. Январь запомнился аномальным потеплением. На ряде территорий дневные температуры поднимались до двух градусов тепла. Февраль наоборот отметился трескучими, 40-градусными морозами. В марте метеорологическая весна наступила на две недели раньше средних многолетних значений. Апрель был необычайно жарким, температура воздуха в конце месяца поднималась до 30 градусов. Май же оказался самым холодным за всю историю наблюдений, ночные температуры опускались до 8 градусов холода. В июне на юг области обрушился смерч — с домов срывало кровлю, рвались линии электропередач. Июль стал на редкость дождливым — выпало три месячных нормы осадков, реки выходили из берегов. В августе жители наблюдали полярное сияние. Сентябрь был теплым, с дневными температурами воздуха до 26 градусов. В октябре выпал снег. В ноябре дневные температуры были выше нормы. В декабре жители региона могли увидеть редкое явление — световые столбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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