Силы ПВО отразили атаку на Москву

Беспилотники ВСУ ликвидированы, сообщил Сергей Собянин
Беспилотники ВСУ ликвидированы, сообщил Сергей Собянин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянина в своем telegram-канале. В настоящее время на местах падения обломков дронов работают оперативные группы экстренных служб. Специалисты проводят осмотр территории и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

