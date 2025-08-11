Силы ПВО отразили атаку на Москву

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянина в своем telegram-канале. В настоящее время на местах падения обломков дронов работают оперативные группы экстренных служб. Специалисты проводят осмотр территории и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
