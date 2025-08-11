Жителей российского региона предупредили об угрозе атаки БПЛА

Минобороны РФ предупредило об атаке БПЛА в Саратовской области
Беспилотники могут атаковать Саратовскую область
Беспилотники могут атаковать Саратовскую область
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ предупредило власти Саратовской области о возможной угрозе атаки БПЛА. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он добавил, что в связи с этим в отдельных районах области могут быть задействованы системы экстренного оповещения населения. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

