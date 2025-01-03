03 января 2025

На ЕКАД автобус попал в ДТП, на месте реанимация. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии с автобусом пострадали два человека (архивное фото)
В аварии с автобусом пострадали два человека (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) автобус потерял управление и влетел в ограждение. На место происшествия приехала реанимация, два человека госпитализированы, сообщили URA.RU в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«ДТП произошло по причине выбора водителем небезопасной скорости движения… Для оказания медицинской помощи два пассажира автобуса доставлены в одну из местных клиник города. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия также выезжали сотрудники ГАИ. На опубликованных telegram-каналом «Инцидент Екатеринбург» кадрах заметно, что у автобуса существенно пострадала передняя часть и левое крыло, а из-под колес торчит ограждение.

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На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) автобус потерял управление и влетел в ограждение. На место происшествия приехала реанимация, два человека госпитализированы, сообщили URA.RU в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. «ДТП произошло по причине выбора водителем небезопасной скорости движения… Для оказания медицинской помощи два пассажира автобуса доставлены в одну из местных клиник города. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве. На место происшествия также выезжали сотрудники ГАИ. На опубликованных telegram-каналом «Инцидент Екатеринбург» кадрах заметно, что у автобуса существенно пострадала передняя часть и левое крыло, а из-под колес торчит ограждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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