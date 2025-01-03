На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) автобус потерял управление и влетел в ограждение. На место происшествия приехала реанимация, два человека госпитализированы, сообщили URA.RU в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«ДТП произошло по причине выбора водителем небезопасной скорости движения… Для оказания медицинской помощи два пассажира автобуса доставлены в одну из местных клиник города. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.
На место происшествия также выезжали сотрудники ГАИ. На опубликованных telegram-каналом «Инцидент Екатеринбург» кадрах заметно, что у автобуса существенно пострадала передняя часть и левое крыло, а из-под колес торчит ограждение.
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