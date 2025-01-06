Экс-участники «Гражданской обороны» выступили в зоне СВО

Трое бывших участников известной панк-группы «Гражданская оборона» Александр Андрюшкин, Игорь Жевтун, и Игорь Староватов выступили для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Музыканты организовали два концерта на донецком направлении и также спели в клубе Gung'Ю'баzz. Об этом рассказала жена жена гитариста Игоря Жевтуна Полина.
«Договорились, что сможем выставить аппарат в расположении у военных. Сыграли один такой концерт 4 января, еще один 5-го и тем же вечером в клубе в Донецке», — передает «Коммерсантъ» слова Полины. Она добавила, что их старые друзья, находящиеся в зоне специальной военной операции, тоже попросили дать концерт для военнослужащих.
Концерт в клубе проходил бесплатно и не был заранее анонсирован. Жевтун заявила, что группа хотела сделать подарок жителям Донецка, выразить им поддержку и показать, что они не одиноки. Музыканты исполнили главные хиты группы «Гражданская оборона», среди которых были «Лед под ногами майора», «Отряд не заметил потери бойца», «Винтовка», «Все идет по плану». Концерт завершился исполнением советской песни «И вновь продолжается бой».
В сентябре 2024 года российский музыкант ST (Александр Степанов) выступил перед российскими военными в районе специальной военной операции на Донбассе. По его словам, встреча с военнослужащими была теплой, они просили исполнить такие композиции, как «Дай ему сил» и «Каренина», передает Пятый канал.. ST подчеркнул, что для военных очень значимо видеть поддержку и внимание со стороны общественности.
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