Рэпер ST посетил зону СВО и спел для российских военных. Видео

21 сентября 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

ST исполнил бойцам песни «Дай ему сил» и «Каренина» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Музыкант ST (Александр Степанов) спел для российских военных в зоне СВО по защите Донбасса. Об этом сообщил сам рэпер. «Его встретили тепло и просили исполнить песни „Дай ему сил“ и „Каренина“», — передает Пятый канал слова ST. Музыкант добавил, что военным очень важно видеть, как к ним приезжают. По словам рэпера, он рад снова встретиться с солдатами и поддержать их своим творчеством. Во время поездки ST посетил несколько пунктов и не только спел, но и пообщался с бойцами. Ранее, 24 февраля 2024 года, ST опубликовал клип «Дай ему сил», который быстро полюбился участникам СВО. Его главные герои — президент РФ Владимир Путин и Герой России, комбриг Росгвардии Сергей Хайрудинов. Песня посвящена солдатам, защищающим Отечество. Часть клипа сняли в зоне СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкант ST (Александр Степанов) спел для российских военных в зоне СВО по защите Донбасса. Об этом сообщил сам рэпер. «Его встретили тепло и просили исполнить песни „Дай ему сил“ и „Каренина“», — передает Пятый канал слова ST. Музыкант добавил, что военным очень важно видеть, как к ним приезжают. По словам рэпера, он рад снова встретиться с солдатами и поддержать их своим творчеством. Во время поездки ST посетил несколько пунктов и не только спел, но и пообщался с бойцами. Ранее, 24 февраля 2024 года, ST опубликовал клип «Дай ему сил», который быстро полюбился участникам СВО. Его главные герои — президент РФ Владимир Путин и Герой России, комбриг Росгвардии Сергей Хайрудинов. Песня посвящена солдатам, защищающим Отечество. Часть клипа сняли в зоне СВО.