Рэпер ST посетил зону СВО и спел для российских военных. Видео

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Празднование Дня города. Челябинск , шоу, праздник, ST, рэпер st
ST исполнил бойцам песни «Дай ему сил» и «Каренина» Фото:

Музыкант ST (Александр Степанов) спел для российских военных в зоне СВО по защите Донбасса. Об этом сообщил сам рэпер.

«Его встретили тепло и просили исполнить песни „Дай ему сил“ и „Каренина“», — передает Пятый канал слова ST. Музыкант добавил, что военным очень важно видеть, как к ним приезжают.

По словам рэпера, он рад снова встретиться с солдатами и поддержать их своим творчеством. Во время поездки ST посетил несколько пунктов и не только спел, но и пообщался с бойцами.

Ранее, 24 февраля 2024 года, ST опубликовал клип «Дай ему сил», который быстро полюбился участникам СВО. Его главные герои — президент РФ Владимир Путин и Герой России, комбриг Росгвардии Сергей Хайрудинов. Песня посвящена солдатам, защищающим Отечество. Часть клипа сняли в зоне СВО.

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Музыкант ST (Александр Степанов) спел для российских военных в зоне СВО по защите Донбасса. Об этом сообщил сам рэпер. «Его встретили тепло и просили исполнить песни „Дай ему сил“ и „Каренина“», — передает Пятый канал слова ST. Музыкант добавил, что военным очень важно видеть, как к ним приезжают. По словам рэпера, он рад снова встретиться с солдатами и поддержать их своим творчеством. Во время поездки ST посетил несколько пунктов и не только спел, но и пообщался с бойцами. Ранее, 24 февраля 2024 года, ST опубликовал клип «Дай ему сил», который быстро полюбился участникам СВО. Его главные герои — президент РФ Владимир Путин и Герой России, комбриг Росгвардии Сергей Хайрудинов. Песня посвящена солдатам, защищающим Отечество. Часть клипа сняли в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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