Курс доллара к украинской гривне достиг исторического максимума

Национальный банк Украины установил новый исторический максимум официального курса гривны к доллару США. По последним данным, опубликованным на сайте регулятора, 7 января курс достиг 42,195 гривны за доллар.
«7 января — 42,195 гривны за доллар», — свидетельствуют данные регулятора. 6 января курс составлял 41,82 гривны за доллар.
С конца июля 2022 года до октября 2023 года Национальный банк Украины поддерживал курс на уровне 36,56 гривны за доллар, однако после этого периода началось постепенное ослабление украинской валюты.
В 2023 году Национальный банк Украины объявлял, что планирует перестать печатать гривну. Глава банка подчеркивал, что Киев развернул искусственную эмиссию с начала российской спецоперации.
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