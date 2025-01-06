Курс доллара к украинской гривне достиг исторического максимума

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Доллар на Украине стоит 42,195 гривны
Доллар на Украине стоит 42,195 гривны Фото:

Национальный банк Украины установил новый исторический максимум официального курса гривны к доллару США. По последним данным, опубликованным на сайте регулятора, 7 января курс достиг 42,195 гривны за доллар.

«7 января — 42,195 гривны за доллар», — свидетельствуют данные регулятора. 6 января курс составлял 41,82 гривны за доллар. 

С конца июля 2022 года до октября 2023 года Национальный банк Украины поддерживал курс на уровне 36,56 гривны за доллар, однако после этого периода началось постепенное ослабление украинской валюты.

В 2023 году Национальный банк Украины объявлял, что планирует перестать печатать гривну. Глава банка подчеркивал, что Киев развернул искусственную эмиссию с начала российской спецоперации.

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Национальный банк Украины установил новый исторический максимум официального курса гривны к доллару США. По последним данным, опубликованным на сайте регулятора, 7 января курс достиг 42,195 гривны за доллар. «7 января — 42,195 гривны за доллар», — свидетельствуют данные регулятора. 6 января курс составлял 41,82 гривны за доллар.  С конца июля 2022 года до октября 2023 года Национальный банк Украины поддерживал курс на уровне 36,56 гривны за доллар, однако после этого периода началось постепенное ослабление украинской валюты. В 2023 году Национальный банк Украины объявлял, что планирует перестать печатать гривну. Глава банка подчеркивал, что Киев развернул искусственную эмиссию с начала российской спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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