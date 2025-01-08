В Новосибирске сотрудники УМВД в аэропорту задержали группу иностранцев, которые пытались провести в самолете два килограмма украденного золота и серебра. Они работали на прииске в Иркутской области, откуда и захватили драгоценный металл. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из уголовного розыска ЛО МВД России в аэропорту Толмачево задержали двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья. Они подозреваются в незаконном обороте драгоценных металлов. <...> В ходе личного досмотра полицейские обнаружили порядка двух килограммов драгметаллов», — рассказала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что золото и серебро было похищено с прииска в Иркутской области. Его стоимость оценивается в 16 миллионов рублей.
Злоумышленники пытались спрятать золото в кофейной банке, которую поместили в ручку выдвижного чемодана. В настоящий момент возбуждено уголовное дело за незаконный оборот драгоценных металлов. Фигурантам дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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