Иностранцы украли на прииске в Иркутской области два килограмма золота и серебра. Видео

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Иностранцы пытались незаконно вывести из России около двух килограмм золота
Иностранцы пытались незаконно вывести из России около двух килограмм золота Фото:

В Новосибирске сотрудники УМВД в аэропорту задержали группу иностранцев, которые пытались провести в самолете два килограмма украденного золота и серебра. Они работали на прииске в Иркутской области, откуда и захватили драгоценный металл. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из уголовного розыска ЛО МВД России в аэропорту Толмачево задержали двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья. Они подозреваются в незаконном обороте драгоценных металлов. <...> В ходе личного досмотра полицейские обнаружили порядка двух килограммов драгметаллов», — рассказала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что золото и серебро было похищено с прииска в Иркутской области. Его стоимость оценивается в 16 миллионов рублей.

Злоумышленники пытались спрятать золото в кофейной банке, которую поместили в ручку выдвижного чемодана. В настоящий момент возбуждено уголовное дело за незаконный оборот драгоценных металлов. Фигурантам дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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В Новосибирске сотрудники УМВД в аэропорту задержали группу иностранцев, которые пытались провести в самолете два килограмма украденного золота и серебра. Они работали на прииске в Иркутской области, откуда и захватили драгоценный металл. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои коллеги из уголовного розыска ЛО МВД России в аэропорту Толмачево задержали двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья. Они подозреваются в незаконном обороте драгоценных металлов. <...> В ходе личного досмотра полицейские обнаружили порядка двух килограммов драгметаллов», — рассказала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что золото и серебро было похищено с прииска в Иркутской области. Его стоимость оценивается в 16 миллионов рублей. Злоумышленники пытались спрятать золото в кофейной банке, которую поместили в ручку выдвижного чемодана. В настоящий момент возбуждено уголовное дело за незаконный оборот драгоценных металлов. Фигурантам дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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