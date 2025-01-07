В пермских колониях выявлено более ста нарушений при оказании медпомощи

Прокуратура Пермского края выявила 154 нарушения в колониях и СИЗО региона при оказании медицинской помощи осужденным. Об этом сообщается на сайте официального СМИ надзорного ведомства.
«С января по ноябрь 2024 года сотрудники прокуратуры выявили 154 случая нарушения закона об оказании медпомощи, которые были допущены в исправительных учреждениях региона. Сотрудники прокуратуры регулярно осуществляют проверки в поднадзорных учреждениях и контролируют соблюдение законов», — сообщает «Вестник прокуратуры».
Отмечается, что по результатам проведенных проверок было внесено 42 представления, возбуждено восемь дел об административном правонарушении, одно исковое заявление подано в суд. Также было рассмотрено 52 обращения по вопросам медико-социального обеспечения.
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